Doğal ağrı kesici ateş düşürücü ot ortaya çıktı

Düğünçiçeği otu, gökyüzü renginde yaprakları ve sarı çiçekleri olan bir bitkidir. Centiyangiller familyasından gelir ve ıslak kumlu alanlarda yetişir. Türkiye’de özellikle Karadeniz’de bulunur.

Romatizma tedavisinde etkili bir bitki olan düğünçiçeği otu, doğal yaşam tarzını benimseyenlerin ilgisini çekiyor.

Düğünçiçeği otu, ağrıyı dindiren ve ateşi düşüren doğal bir ilaç olarak tanınır.

Düğünçiçeği otundan lezzetli bir yoğurtlama yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Otu güzelce yıkayın ve tencereye bütün halde atın. Üzerine kaynar su ekleyin ve 15 dakika kaynatın. Sonra suyunu süzün ve otları 1 parmak kalınlığında kesin.

Bir soğanı ince ince doğrayın ve zeytinyağında kızartın.

Kestiğiniz otları soğana ilave edin ve 10 dakika daha pişirin.

Tuz ve isteğe bağlı olarak acı pul biber serpin.

Servis yapmadan önce üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin.

AĞRI NEDİR?

Ağrı, kişinin günlük yaşamındaki faaliyet ve aktivitelerini kısıtladığı bilinene sıkıntı verici bir his olduğu biliniyor. Ağrılar için insanlara doğal besin önerileri gelmeye devam ediyor.