Doğal gaz çalışanı hayat kurtardı

AHMET PASİNLİOĞLU / TOKAT - YENİÇAĞ

İddialara göre saat 13.00 sularında çıkan yangından telefonla haberdar olan eşi o sırada yangın yerine 500 metre mesafede bulunan Aksa Tokat AmasyaDoğal gaz Dağıtım A. Ş.'de bulunuyordu.

Yangını duyup telaş yapınca Aksa Gaz'da görevli 16 yıllık işçi Ali Karadağ aracı ile yangın mahalline ulaştı.

Kapıdan içeri giren işçi kapıya kadar gelen ve dumandan zehirlenen ve evin kapısında yarı baygın halde evin hanımı Hacer Babur 35 ile karşılaştı.

İlk müdahaleyi yaparak onu dışarı çıkardı. Evden dışarı çıkarılan kadın 112 acil servis sağlık görevlileri tarafından Turhal Devlet Hastanesine kaldırılırken yangın da itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

