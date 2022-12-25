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Evine gelen doğal gaz faturasını gören sunucu Ece Erken şoke oldu

Avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırıda öldürülmesinden sonra zor günler geçiren ve hayatını oğluna adayan Ece Erken, son olarak gelen doğal gaz faturasını görünce adeta çıldırdı.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 14:14
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Doğal gaz faturaları insanların cebini yakmaya devam ediyor. Ünlü sunucu Ece Erken evine gelen doğal gaz faturasını görünce isyan etti

Evine gelen doğal gaz faturasını gören sunucu Ece Erken şoke oldu
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Kış aylarının başlamasıyla birlikte gelen doğal gaz faturaları da gündem olmaya başladı. Gelen zamlar zaman zaman sosyal medyada da gündem olurken sunucu Ece Erken de bir paylaşım yaptı.

 

Eşinin ölümüyle zor günler geçiren Erken reddi miras yaparak gündeme gelmişti. Son olarak ise oğluna bakıcı arayarak ayda 10 bin TL'yi gözden çıkaran Erken bakıcı bulamadığı için sitem etmişti. Erken'in bu sefer gelen doğal gaz faturasına sitem etti.

Ece Erken 3 bin 232 TL'lik faturayı görünce şoke oldu ve paylaşım yaparak "Ya hayırdır benim evim bir daire sadece bir daire gelen fatura 3232 TL pes!" dedi.

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Murat Kaya
25.12.2022 15:04
benim evimde 2 petek açık diğerleri kapalı sık sık termostattan aç kapa yapıyorum. evin içinde kazak ile geziyorum, gelen fatura 823 ben ne yapayım. başımı hangi taşlara vurayım.  
 
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