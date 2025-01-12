Doğal gaz fiyatları ABD'de yükselişe geçti

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki doğal gaz vadeli işlemleri, soğuk hava koşullarının talebi artırması ve LNG ihracatındaki rekor artış nedeniyle 3,76 doları aşarak Aralık ayı sonundan bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu seviyenin güçlü bir destek oluşturması bekleniyor, ancak piyasa volatil kalmaya devam ediyor.

Doğal gaz fiyatları, NatGasWeather’ın tahminlerine göre ABD’nin büyük bir kısmında Ocak ayı ortasına kadar sürecek soğuk hava koşulları nedeniyle yükseliyor. Orta Batı ve Kuzeydoğu bölgelerinde -23°C ile -6°C arasında sıcaklıklar bekleniyor, Texas ve Güney bölgelerinde ise gece sıcaklıkları 10°C ile 20°C arasında değişiyor. Bu tahminler, doğalgaz talebini artırırken, depolama seviyelerini de sıkıştırıyor.

Avrupa'nın soğuk hava modelinin de daha sert bir kış öngörmesi ve GFS modelinin 16 sıcaklık derecesi eklemesi, fiyatları yukarı yönlü hareket ettiriyor. Ayrıca, gelecek hafta beklenen kutup soğukları, talebi daha da artıracak ve depolama üzerinde ek baskılar yaratacak. Önümüzdeki yedi gün boyunca talebin yüksek seviyelerde kalması bekleniyor.

LNG TALEBİ REKOR KIRIYOR: İHRACAT ARTIYOR

ABD’nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatları, Avrupa'ya yapılan sevkiyatlarla rekor seviyelere ulaştı. Rusya'nın Ukrayna üzerinden doğal gaz geçiş anlaşmasını sonlandırmasının ardından Avrupa’daki arz endişeleri artarken, Norveç’in Hammerfest LNG terminalindeki beklenmedik arıza da tedarik sorunlarını derinleştirdi. ABD'nin artan LNG ihracat faaliyetleri, küresel talebin güçlü olduğunu gösteriyor ve bu durum, soğuk hava ile birleşerek iç piyasalarda arz sıkıntılarını artırıyor.

LNG talebindeki bu artış, üretim seviyelerinin düşük kalmasıyla birlikte fiyatlar üzerinde önemli bir etkiye sahip. Uzmanlar, bu gelişmenin önümüzdeki dönemde de fiyat hareketlerini etkileyeceğini belirtiyor.

ARTIŞ SÜREBİLİR Mİ?

Doğal gaz fiyatları 4 dolar seviyesine yaklaşırken, yatırımcılar fiyatların hızla geri çekilme riskini de göz önünde bulunduruyor. Eğer 4,20 dolar seviyesi aşılırsa, bu durum alıcı ilgisinin arttığını gösterebilir ve fiyatlar 4,44 dolara kadar yükselebilir. Ancak, fiyatların 3,76 dolar seviyesinin altına düşmesi durumunda, piyasa 3,39 dolar ya da 3,19 dolara kadar gerileyebilir.

Bu hafta sonu hava durumu güncellemeleri, önümüzdeki haftanın yönünü belirleyecek. Eğer Ocak ayının son 10 günü soğuk geçerse, yükseliş trendi devam edebilir. Aksi takdirde, daha sıcak hava tahminleri veya yatırımcıların kâr realizasyonu fiyatlarda keskin düzeltmelere yol açabilir.

Doğalgaza büyük zam

YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ HAKİM

Kısa vadeli piyasa momentumuna bakıldığında, doğal gaz fiyatları için dikkatli bir iyimserlik söz konusu. Soğuk hava koşulları, rekor LNG ihracatları ve sıkı depolama seviyeleri, fiyatları destekliyor. Ancak yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor; çünkü hava koşullarındaki değişiklikler veya üretim artışı, piyasa algısını hızla değiştirebilir.