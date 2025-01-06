Doğalgaza büyük zam

Doğalgaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerine yüzde 43,65 ile yüzde 77,96 arasında değişen oranlarda zam gerçekleşti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) doğalgaz dağıtımında ve hizmet bedellerine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Doğalgazda yeni zamlı ücret tarifesi uygulamaya sokuldu. Doğalgaz bedellerde yüzde 43,65 oranında ve yüzde 77,96 arasında değişen oranlarda zamlar gerçekleştirildi.

Bu yöntemle 2025 yılında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırları ve artış oranları, aşağıdaki gibi uygulanacak.

İŞTE ZAMLI TARİFE

Abone bağlantı bedeli: 6154 TL (%77,96)

İlave abone bağlantı bedeli: 5353 TL/100m2 (%77,95)

Bağlantı kontrol ve onay bedeli: 3471 TL/ilk 100m (%47,07)

Bağlantı kontrol ve onay bedeli: 22 TL/ilave 1m (%46,66)

Güvence bedeli kombi: 3035 TL/adet (%45,42)

Güvence bedeli soba: 2673 TL/konut (%45,66)

Güvence bedeli merkezi sistem: 2673 TL/BBS (%45,66)

Güvence bedeli ocak: 181 TL (%43,65)

Güvence bedeli şofben: 362 TL (%43,65)

Ön ödemeli sayaç değişim bedeli: 1630 TL (%47,11)

Sayaç açma kapama bedeli: 157 TL (%46,72)

Servis kutusu söküm bedeli: 1384 TL (%47,07).

SAYAÇ TİPLERİNE GÖRE İÇ TESİSAT İŞLEM BEDELLERİ

G4, G6: 277 TL/adet (%47,34)

G10, G16, G25: 519 TL/adet (%47,02)

G40, G65, G100: 1.031 TL/adet (%47,07)

G160, G250, G400: 1.572 TL/adet (%47,05)

G44'den büyük: 2.118 TL/adet (%47,08)

Kolon hattı: 277TL/proje (%47,34)

Ön proje: 92TL/proje (%46,03).

Doğalgazda yeni bağlantı ve hizmet bedelleri, erişim sınırı olmaksızın ve kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde dağıtım şirketlerinin internet ana sayfalarında süresiz yayınlanacak.