Doğal gaza zam gelecek mi? BOTAŞ açıkladı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma(BOTAŞ), doğal gaz tarifeleri ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Herkesin merak ettiği 'zam' konusunda karar verildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Doğal gaza zam gelecek mi? BOTAŞ açıkladı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma'nın sitesinde yer alan 'doğal gaz tarife tablosu'na göre, doğal gazda aralıkta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit bırakıldı.

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine aralık ayında uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak belirlendi.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak açıklandı.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

DOĞAL GAZA ZAM GELECEK Mİ

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

DOĞAL GAZ NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklama ile 25 metreküpe kadar olan doğal gaz tüketimi desteğinin Nisan 2024 yılına kadar uzatıldığını açıklamıştı.

Doğal gaz için alınan bu karar ile 25 metreküpe kadar olan tüketim ücretsiz olurken, tüm Türkiye'de 1 Nisan 2024 tarihine kadar 25 metreküp yaklaşık 120 liralık gaz ücretsiz olacak.

2023 yılından bu yana doğal gaz faturalarındaki 25 metreküplük kısım devlet tarafından karşılanıyor. Kullanım miktarı bunu altında kalırsa vatandaşlar ücret ödemiyor.

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