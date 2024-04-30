Doğal gazda tarifesinde değişiklik olmadı

Kaynak: AA
Doğal gazda tarifesinde değişiklik olmadı
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), mayısta mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gazın ve elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını aktarıldı.

BOTAŞ’ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosu kapsamında, doğal gazda mayısta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit bırakıldı.

Bu kapsamda BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine mayıs ayında uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 TL oldu.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 TL kademe 2 için ise 11 bin 374 TL oldu.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin TL olduğu açıklandı.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde bulunan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." Değerlendirmesine bulunuldu.

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