Doğalgaz anlaşmasında Güney Kıbrıs detayı! Erdoğan’ın ABD ziyaretinde imzalanmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York’taki ABD Başkanı Donald Trump ile temasları sırasında enerji alanında tarihi bir anlaşma imzalandı. BOTAŞ, Mercuria ve Woodside Energy ile uzun vadeli sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarik anlaşmaları imzaladı. Ancak bu anlaşmaların içeriği ve koşulları, muhalefet cephesinden sert eleştirilerle karşılandı.

İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, anlaşmaların ekonomik yük getireceğini savunarak “1 dolara alınabilecek doğalgazı 1,5 kat daha pahalıya ithal edeceğiz. Bu, tarımda, sanayide ve evlerde girdi maliyetlerini artıracak. Zaten zorlanan üretici daha da zorlanacak” dedi.

Çömez, anlaşmanın siyasi boyutuna da dikkat çekerek Mercuria’nın merkezinin Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde olduğunu belirtti. Çöez, “Amerikan ve İsviçreli ortaklara sahip bir firmanın Rum kesiminden yönetilmesi düşündürücü. Bu gaz gerçekten ABD’den mi gelecek, yoksa İsrail veya Mısır’dan mı pazarlanacak, belli değil” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Erdoğan’ın geçmişte Karadeniz’de 1,5 trilyon dolarlık doğalgaz rezervi bulunduğunu açıklamasını hatırlatan Çömez, “Madem enerji devi olduk, neden hala dışa bağımlıyız?” sorusunu yöneltti.

Çömez, LNG’nin tankerlerle taşınıp yeniden gazlaştırılmasının maliyeti artırdığını ve Türkiye’nin boru hattı üzerinden daha uygun fiyatlı gaz alabileceği alternatifleri değerlendirmesi gerektiğini belirterek “Bu süreç şeffaf yürütülmüyor. Reuters’tan öğreniyoruz, Güney Kıbrıs’tan araştırıyoruz. İktidarın bu konuda millete izahat borcu var” dedi.

Turhan Çömez şöyle konuştu:

Biz bazen konuları değerlendirirken fotoğrafın bütününe bakmadan bir parçasını alıp bu değerlendirmeyi yapıyoruz. Ben de zaman bu hatayı yapıyorum ve yanlış yapıyoruz. Fotoğrafın bütününe bakmak lazım. 1-1,5 kat daha pahalıya alınacak olan doğalgazın tarımda, hayvancılıkta, evde, özellikle sanayide zaten girdi maliyetleri almış başını gitmiş. Siz 1 dolara alacağınız şeyi Amerika'dan 1,5 dolara alıyorsanız bunun mutlaka sanayide, tarımda özellikle de girdi maliyetleri açısından çok ciddi bir faturası olacak. Zaten can çekişen sanayi, girdi maliyeti sebebiyle dünyayla rekabet edemeyen sanayi bir darbe de oradan alacak ve göreceksiniz Türkiye ithalat baskısı altında kalacak. Büyük bir iş gücü kaybı olacak ve sanayide iflaslar artacak. Eğer böyle devam ederse. O olayın bir boyutu. Fakat ben sizi biraz geriye götürmek istiyorum. Şimdi Erdoğan'ın birkaç yıl önce söylemiş olduğu bir söz var. “Haydi gözünüz aydın 1,5 trilyon dolarlık doğalgaz bulduk” diyordu. Nerede bulduk? Karadeniz'de. Bakın milyon değil, milyar değil, trilyon dolardan bahsediyoruz. 1,5 trilyon dolarlık doğalgaz bulduk. O zaman bakandı kendisi Damat Bey çıktı, “Artık Dünya Enerji Liginde devlerle beraberiz. Biz bir enerji devi olduk. Türkiye'de bundan sonra doğalgaz çok ucuzlayacak. Gözünüz aydın” dedi. Bunları ben söylemedim. Bunları Erdoğan söyledi, damadı söyledi. Hepsinin kayıtları var. Şimdi böyle bir atmosferin ardından siz Rusya ile doğalgaz ticaretine devam ettiniz. Komşularınızdan doğalgaz almaya devam ettiniz ve bunları da boru hatlarıyla aldınız doğal olarak. Bu süreç devam etti. Fakat Amerika seyahatinde Trump'ın çok önemli bir konuşması oldu. Bu konuşulmadı, çok tartışılmadı. Ben Hakan Fidan'a bir anlamda uyarı mahiyetinde bu konuşmayı deşifre ettim ve kendisiyle de paylaştım. Hakan Fidan bak doğalgazla ilgili bir yaptırım, bir talep gelecek sana diye. Ne demişti Trump? Dedi ki, "Benim haberim yoktu. Bazı NATO üyesi ülkeler, bunların isimlerini vermedi ama Türkiye'yi kastediyordu. Hala Rusya ile olan enerji ve enerji ürünleri ticaretini kesmemişler. 15 gün önce öğrendim dedi ve bundan da çok canım sıkıldı. Çok sinir oldum dedi. Çok mutsuz oldum bu durumdan dedi. İşaret verdi. Ve sonra da biz gittik 20 yıl boyunca Amerika'dan tam 70 milyar m³ doğalgaz alacağız.

İKTİDARIN BİZE İZAHAT BORCU VAR

Şimdi hangi firmadan alacağız? Bunu da Reuters'tan öğrendik. Bunlar söylemediler. Mercuria'dan alacağız. Peki Mercuria firması kimin? Ben söyleyeyim şirket merkezinin nerede olduğunu, Larnaka'da şu anda Güney Kıbrıs'ta. Bizim doğalgaz alacağımız, anlaşma yaptığımız firma Güney Kıbrıs'ta. Firmanın sahipleri Amerikan ve İsviçreli ama firmanın merkezi, kurulduğu yer Güney Kıbrıs Rum kesiminde. Şimdi ister istemez şu soruyu soruyorum. Doğalgaz için böyle bir korkunç pazarlık yapıyorsun, firma Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde nasıl böyle bir anlaşma yapıyorsun? Uçak için pazarlık yapıyorsun Boeing'le. Boeing Amnesty International'a göre dünyada İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma en fazla destek veren firmalardan bir tanesi. Gidiyorsun bunlarla anlaşıyorsun. 70-80 milyar dolar pazarlık yapıp bunlarla anlaşıyorsun. Şimdi bu doğalgaz meselesi son derece önemli. Bu gördüğünüz Mercuria adresini Güney Kıbrıs'ta gösteriyor. Acaba gerçekten bizim alacağımız doğalgaz Amerika'dan mı gelecek yoksa Güney Kıbrıs Rum kesimindeki bu Mercuria firması bunu İsrail'den, Mısır'dan alıp bize mi pazarlayacak bilmiyoruz. Çünkü her şey o kadar kapalı ki, o kadar karanlık ki ve şeffaf işletilmiyor ki hiçbir şeyin hesabını soramıyorsunuz. Biz de gazeteci gibi didik didik araştırıp bulmaya çalışıyoruz. Şimdi sorunun cevabını vermesi lazım. AKP'nin sen neden Rusya'dan veyahut da Azerbaycan'dan boru hatlarıyla alabileceğin doğalgazı gidiyorsun Amerika'dan alıyorsun. Amerika'dan aldığın doğalgazı önce sıvılaştırılmış gaz yapacaksın. LNG yapacaksın. Tankerlere yükleyeceksin. Sonra Türkiye'ye getireceksin. Sonra bunu LNG'yi tekrar doğalgaza çevireceksin. Kimilerine göre iki kat, benim hesaplamalarıma ve araştırmalarıma göre 1,5 kat daha pahalı doğalgazı Türk milletine kullandırtacaksın. Neden? Birisinin bunun bana cevabını vermesi lazım. Ve bu firmanın merkezi de Güney Kıbrıs Rum kesiminde Mercuria firması Larnaka'da merkezi İsviçre ve Amerikan ortakları var. Şimdi bununla ilgili bize iktidarın bir izahat borcu var. Bir açıklama borcu var. Süreci Reuters'tan takip ediyoruz. Firmaları bilmem nereden buluyoruz. Firmaların akıbetini Güney Kıbrıs'tan araştırıyoruz. Ama bir şey sorduğumuz zaman cevap yok. İktidar diyor ki her şeyi biz iyi biliriz. Muhalefetin bu konuda bilgisi yok. Bunlar bakkaldan ancak süt almayı bilirler. Başka bir şey bilmezler. O da aslında doğru. Eğer AKP bakkaldan gidip süt alsa, kasaptan gidip et alsa milletin ekonomide halinin nice olduğunu görecek. Onu da yapmıyorlar. Ama büyük pazarlıkları arkasındaki rant mekanizmalarını gayet iyi biliyorlar.