Doğalgaz boru hattındaki hasardan Çin gemisi sorumlu tutuluyor

Finlandiyalı yetkililer bugün yaptıkları bir açıklamada, NATO üyeleri Finlandiya ve Estonya arasındaki Baltık Denizi doğalgaz boru hattında geçen yıl meydana gelen hasara neyin sebep olduğuna ilişkin soruşturmanın odağında bir Çin konteyner gemisinin bulunduğunu söylediler.

Finlandiya'nın ekonomik sularındaki Balticconnector boru hattında 8 Ekim'de tespit edilen ve söz konusu hatta büyük bir basınç düşüşüne neden olan insan kaynaklı hasarın üzerinden altı aydan fazla bir süre geçti. Finlandiya ve Estonya'daki gaz sistemi operatörleri (Gasgrid Finland ve Elering) hattı kapatmak zorunda kalarak İskandinav ve Baltık gaz piyasaları arasındaki önemli bir bağlantıyı birkaç aylığına kesmiş oldular.

Finlandiya'nın Inkoo kasabası ile Estonya'nın Paldiski Limanı arasında, Finlandiya Körfezi boyunca uzanan boru hattı, milyonlarca avroluk onarım çalışmalarının ardından bu hafta yeniden açıldı.

Finlandiya polisinin bir kolu olan Ulusal Soruşturma Bürosu tarafından bugün yapılan yazılı bir açıklamada Rusya'nın St Petersburg kentine gitmekte olan Hong Kong bandıralı Newnew Polar Bear adlı kargo gemisinin çapasının yerinden çıkarak Balticconnector'da tespit edilen hasara yol açtığına inandıklarını ifade edildi.

Soruşturma şefi Dedektif Risto Lohi, Associated Press'e yaptığı açıklamada "Soruşturma ilerledi ve olayı araştıran Çinli yetkililerle işbirliği yapıldı" dedi.