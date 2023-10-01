Doğalgaza zam geldi: Bugünden itibaren geçerli olacak

BOTAŞ, ekim ayı doğalgaz satış tarifesini açıkladı. Sanayi ve KOBİ'lerin kullandığı doğalgaza yüzde 20 zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında ise değişikliğe gidilmedi.

KAYNAK: AA
Doğalgaza zam geldi: Bugünden itibaren geçerli olacak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ)’nin internet sitesinde ekimde geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

FİYATLAR YÜZDE 20 ARTIRILDI

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında değişikliğe gidilmezken, elektrik üretim amaçlı doğalgaz tarifesi ile büyük sanayi kuruluşlarında ve küçük ve orta ölçekli işletmelerde kullanılan gazın satış fiyatı yüzde 20 artırıldı.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

ELEKTRİĞE DE ZAM GELDİ

Öte yandan, dün (30 Eylül) aynı zamanda sanayi abonelerinin elektrik tarifesine yüzde 20 zam yapılmıştı.

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