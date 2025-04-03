Doğanın uyanışına gölge düşüren alerjilere karşı 5 etkili kalkan!

Baharın gelişiyle doğa uyanıyor, çiçekler açıyor ve hava ısınıyor. Ancak bu güzel mevsim, milyonlarca insan için hapşırık, burun akıntısı ve göz kaşıntısıyla dolu bir kabusa dönüşebiliyor.

Alerjik rinit olarak bilinen mevsimsel alerjiler, polenlerin havada uçuşmaya başlamasıyla birlikte artıyor.

Bilimsel araştırmalar ve dünya çapındaki uzmanların önerileri, bahar alerjilerine karşı etkili önlemler sundu. İşte bu rahatsızlıktan korunmanın yolları...

Amerikan Alerji, Astım ve İmmünoloji Akademisi’nin (AAAAI) 2025 raporuna göre, bahar alerjileri dünya genelinde her 5 kişiden birini etkiledi.

Polenlerin yanı sıra küf sporları ve toz, alerjik reaksiyonları tetikleyen başlıca unsurlar arasında.

İngiltere’deki Imperial College London’dan Prof. Dr. Stephen Durham, “Polen mevsiminde bağışıklık sistemi aşırı tepki veriyor ve bu da alerjik riniti ortaya çıkarıyor. Ancak doğru önlemlerle bu etkiler en aza indirilebilir” dedi.

Journal of Allergy and Clinical Immunology’nde yayımlanan bir çalışma, polen yoğunluğunun yüksek olduğu günlerde dışarıda geçirilen zamanın alerji semptomlarını %40 artırdığını ortaya koydu. İlk adım, polenle teması azaltmak.

BD’deki Mayo Clinic’ten Dr. James Li, “Polen seviyelerinin yüksek olduğu sabah saatlerinde ve rüzgârlı günlerde dışarı çıkmaktan kaçının. Eve döndüğünüzde kıyafetlerinizi değiştirip duş alın” önerisinde bulundu.

Uzmanlar, polenlerin saç ve kıyafetlere yapışarak iç mekânlara taşındığını, bu nedenle bu basit adımın semptomları %30 azalttığını belirtti.

Dr. Li, “Ayrıca pencereleri kapalı tutmak ve klima kullanmak, evdeki polen miktarını ciddi şekilde düşürüyor” diye ekledi.

Beslenme de alerjiyle mücadelede önemli bir rol oynadı. Antioksidan ve antienflamatuar özellikleriyle bilinen besinler, bağışıklık sistemini destekleyerek alerji semptomlarını hafifletebildi.

İtalya’daki Milano Üniversitesi’nden Prof. Dr. Giorgio Walter Canonica, “C vitamini açısından zengin turunçgiller ve omega-3 içeren somon gibi besinler, alerjik reaksiyonları baskılayabilir” dedi.

Nutrients dergisinde yer alan bir araştırma, haftada üç kez balık tüketen bireylerde alerji semptomlarının %25 azaldığını gösterdi.

Prof. Canonica, “Doğal yollarla inflamasyonu azaltmak, ilaç kullanımına olan ihtiyacı bile düşürebilir” açıklamasında bulundu.

Maske kullanımı ve burun temizliği de etkili birer savunma yöntemi.

Japonya’daki Kyoto Üniversitesi’nden Dr. Hiroshi Yasueda, “Polen maskeleri, havadaki alerjenleri filtreleyerek solunum yollarını koruyor. Ayrıca tuzlu suyla burun yıkama, polenleri temizleyerek rahatlama sağlıyor” dedi.

Allergy dergisinde yayımlanan bir çalışma, düzenli burun temizliği yapanlarda alerji semptomlarının %35 azaldığını kanıtladı.

Dr. Yasueda, “Bu basit yöntem, özellikle polen yoğunluğunun zirve yaptığı günlerde hayat kurtarıcı olabilir” diye vurguladı.

Uzmanlar alerji ilaçlarının doğru kullanımını öneriyor. Antihistaminikler ve burun spreyleri, semptomları kontrol altına almada etkili.

Prof. Durham, “Doktor kontrolünde kullanılan ilaçlar, bahar mevsimini daha katlanılır hale getirebilir. Ancak uzun vadeli çözüm için alerjenlerden kaçınmak şart” dedi.

Polenle teması azaltın, beslenmenize dikkat edin, maske ve burun temizliğini ihmal etmemeniz önerildi.

Uzmanlar, bu önlemlerin yalnızca semptomları hafifletmekle kalmayıp yaşam kalitesini de artırdığını vurguladı.