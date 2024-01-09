Doğanlar Mobilya İtalya ve TMSF’den şirket alacak

ÇAĞLAR ÇAĞATAY / YENİÇAĞ ÖZEL HABER

Doğtaş, Kelebek, Kelebek Mutfak-banyo, Lova Yatak, Ruum Store ve Biga Home markalarını bünyesinde barındıran Doğanlar Mobilya Grubu, düzenlediği toplantıyla 2023 yılını değerlendirerek 2024 yılı hedeflerini paylaştı. Toplantıda, mobilya sektörünün zorlandığı konulardan birinin kredi kartına taksit sayısının düşürülmesi olduğuna dikkat çekildi.

Doğanlar Mobilya Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, bu yılın ilk çeyreğinde satışa çıkarılması planlanan ve halen TMSF’nin elinde olan Erciyes Anadolu Grubu’nun 5 mobilya markasından biriyle ilgilendiklerini söyledi. Yine yurt dışı yatırımlarına da ağırlık verdiklerini söyleyerek İtalya’da da bir marka almak için çalışmalarını sürdürdüklerini ve bu yıl içinde bitirmeyi planladıklarını da açıkladı.

Doğan, 2023 yılında yönetimsel değişikliklerle birlikte gerek finansallar gerek operasyonlar açısından iyi bir büyüme ivmesi yakaladıklarını belirterek, bu yıl ve sonraki yıllarda daha da büyümeyi artırmaya devam etmek istediklerini belirtti. Doğan, yurt içinde ve yurt dışında yeni satış kanalları açmaya devam edeceklerinin bilgini de paylaştı.

Toplantıda konuşan Doğanlar Mobilya Grubu CEO'su Mustafa Karamemiş de 2023 yılının verilerini ve 2024 yılının hedeflerini paylaştı. Karamemiş, deprem, ekonomik zorluklar ve pandemi gibi zorluklara rağmen yılı başarılı bir şekilde kapattıklarını belirterek, geçen yıl 2022 yılına kıyasla %80 oranında büyüdüklerini söyledi. 2024 yılında ise 2023’e göre yaklaşık %70 büyüme öngördüklerini de sözlerine ekledi.

45 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ

2023’te yurt içinde 623 ve yurt dışında 107 olmak üzere toplam 730 satış noktasına ulaştıklarını belirten Karamemiş, “Mevcut satış noktalarımıza ek olarak yaklaşık 80 yurtiçi, 25 yurtdışı satış noktasını dahil etmeyi amaçlıyoruz. Grup olarak, ihracatta güçlü bir büyüme trendi yakaladık. Bu büyüme, şirketin yurt dışı pazarlarda artan rekabet gücünün de bir göstergesi. Bugün 45 ülkeye ihracat yapıyoruz. Son dönemde Doğtaş markamız; Moldova, Özbekistan, Almanya, Pakistan, Libya ve Mauritius, Kelebek markamız Moskova ve Hollanda, Lova Yatak markamız da Azerbaycan ve Irak pazarında yerini aldı” ifadesini kullandı. Karamemiş, markaların gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarlarında global marka olabilmesi ve süreçlerin dinamik bir yapıya dönüşmesi için yatırımlara da hız kesmeden devam ettiklerini altını çizerken, 2023 yılında olduğu gibi, bu yıl da bütçenin yaklaşık %5'i ila %8'ini yatırımlara ayırmaya planlayacaklarını sözlerine ekledi. Karamemiş, yatırımların; dijital altyapı, sürdürülebilirlik, GES, kapasite artışı, satış noktası ve marka yatırımları olacağının altını çizdi.

BU YIL İHRACAT YILI OLACAK

2024’ün ihracat yılı olacağını da belirten Karamemiş, “Hedef pazarlarımız ABD, Afrika ve Ortadoğu. Son olarak borsada işlem gören bir şirket olarak temettü dağıtım politikalarını da revize ettik. Kar dağıtımı konusunda Şirket'imizin ilgili yıldaki performansını, ekonomik şartları, yatırımları ve Şirket'in nakit akışını göz önüne alarak sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %40'ı pay sahiplerine dağıtılabileceği konusunda düzenleme yaptık" dedi.

MÜŞTERİ PROFİLİ DEĞİŞTİ

Sektörü en çok kredi kartlarına getirilen taksit sınırlamasının zorladığını anlatan Karamemiş, şunları kaydetti: “Geçen yıl yaşanan dövizdeki, faizdeki artış maliyetlerin yükselmesine neden oldu. Geçen yıllarda 69-79 bin TL bandında olan evlilik paketleri 200 bin TL’ye yükseldi. Kredi kartındaki taksitler azalınca tüketici eş dosttan destek aramak zorunda kaldı. Müşteri profili de artık değişti. Tekil satışlar arttı.Tüketici araştırarak ürün alıyor.”