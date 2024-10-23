Dogecoin düşüşe rağmen dayanıklılığını sürdürüyor

Dogecoin fiyatı, 23 Ekim Çarşamba günü 0,14 dolara gerileyerek son 24 saatte %7 düştü. Zincir içi veriler, Dogecoin piyasa likiditesinin Ekim ayındaki yükseliş sırasında %866 oranında arttığını gösteriyor. Rakip memecoinler Shiba Inu (SHIB) ve PEPE, son 24 saatte çift haneli kayıplar yaşarken, DOGE daha dayanıklı kalarak günlük zaman dilimindeki kaybını %8,4 ile sınırlı tuttu.

Dogecoin Fiyat Analizi

Dogecoin fiyatı, Ekim ayı boyunca %7 düşerek 0,14 dolara geriledi. Ancak zincir içi veriler, Ekim ayındaki yükseliş sırasında Dogecoin piyasa likiditesinin %866 oranında arttığını gösteriyor. Bu durum, Dogecoin’in fiyat direncini aşağı yönlü dalgalanmalara karşı güçlendirebilir mi?

Dogecoin'in Dayanıklılığı ve Likidite Artışı

Dogecoin’in Ekim ayındaki fiyat hareketleri büyük ölçüde olumlu yöndeydi. Bu artış, milyarder girişimci Elon Musk’ın 2024 ABD seçimleri için Donald Trump'ın kampanyasına katılmasıyla daha da güçlendi. Ancak, pazartesi günü kripto sektörü aşırı ısındı ve bu durum büyük bir tasfiye dalgasına yol açarak iki haftalık bir yükselişi sona erdirdi. 22 Ekim Salı itibarıyla DOGE fiyatı, son 12 günde kaydedilen en yüksek günlük kaybını yaşadı. Ekim ayının başından itibaren DOGE fiyatı, 0,103 dolardan 0,15 dolara yükselerek %45'lik bir artış kaydetti.

Dogecoin’in 45% artışı, onu en büyük 20 kripto varlık arasında en iyi performans gösterenlerden biri haline getirdi. Bununla birlikte, DOGE’nin %866 oranında likidite artışı, büyük satış emirlerinin etkili bir şekilde emilmesine olanak tanıyarak fiyat dalgalanmalarına karşı güçlü bir tampon sağladı. 24 saatte DOGE, SHIB ve PEPE’ye kıyasla önemli ölçüde daha az kayıpla karşılaştı.

Yatırımcılar 0,13 Dolar Desteğini İzliyor

Son 24 saatte %8’lik bir fiyat düzeltmesine rağmen, Dogecoin’in işlem hacmi hala geçen ayki zirveye yakın seyrediyor. Dogecoin’in günlük grafiğinde Parabolik Durdurma ve Ters Çevirme (SAR) göstergesi de bu olumlu durumu doğruluyor. Kısa vadeli fiyat hareketleri açısından, 0,13 dolarlık seviye kritik bir destek olarak öne çıkıyor. DOGE, mevcut momentumunu korursa, bir sonraki hedefi 0,17 dolarlık direncin üzerinde olabilir. Dogecoin yatırımcıları, yakın dönemde 0,13 dolar desteği ile 0,175 dolar direncini yakından takip edecek.