Doğru tereyağı nasıl seçilir? Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?

Tereyağı, mutfaklarımızda sıkça kullandığımız bir yağ çeşidi olmasıyla dikkat çekti. Ancak, doğru tereyağını seçmek, hem sağlık hem de lezzet açısından oldukça önemli olduğunun altı çizildi.

Uzmanlar, tereyağının kalitesini belirlemenin bazı yollarını ve beyaz ile sarı tereyağı arasındaki farkları açıkladı.

BEYAZ TEREYAĞI VE SARI TEREYAĞI ARASINDAKİ FARKLAR

Beyaz tereyağı, genellikle geleneksel yöntemlerle evde yapılan ve işlenmemiş bir tereyağı çeşidi.

Süt kaymağının çırpılmasıyla elde edilen beyaz tereyağı, daha az tuz içerir ve doğal bir lezzet sunduğunun altı çizildi. Bu nedenle, tuz hassasiyeti olan kişiler için daha uygun bir seçeneği olduğu bildirildi. Ayrıca, beyaz tereyağının kalori ve doymuş yağ oranı daha düşüktür, bu da onu düzenli tüketim için daha ideal hale getirdiği ifade edildi.

Sarı tereyağı ise genellikle paketlenmiş, işlenmiş ve tuz eklenmiş bir tereyağı olmasıyla gündem oldu. İçeriğindeki beta-karoten sayesinde sarımsı bir renk alır. Bu pigment, süt veren ineklerin yediği taze otlardan gelir.

Sarı tereyağı, daha uzun süre dayanabilmesi için tuzla korunur, ancak bu durum sodyum miktarını artırdığı söylendi. Özellikle yüksek tansiyon veya kolesterol problemi olan kişiler için bu, dikkat edilmesi gereken bir durum olmasıyla dikkat çekti.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Beslenme uzmanı Dr. Ayşe Güler, beyaz tereyağının daha az işlenmiş olması nedeniyle daha doğal ve sağlıklı bir seçenek olduğunu belirtti.

Dr. Güler, "Beyaz tereyağı, daha az katkı maddesi içerir ve bu nedenle sağlık açısından daha güvenlidir" dedi. Ayrıca, beyaz tereyağının kalp-damar sağlığını korumak isteyenler için daha avantajlı olduğunu vurguladı.

Diğer yandan, gıda mühendisi Prof. Dr. Mehmet Yıldız, sarı tereyağının içerdiği beta-karoten ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin olduğunu ve bu bileşenlerin kalp sağlığı ve beyin fonksiyonları üzerinde olumlu etkiler yaptığını ifade etti.

Prof. Dr. Yıldız, "Sarı tereyağı, otla beslenen ineklerden elde edildiğinde daha yüksek besin değerine sahiptir" diye ekledi.

Doğru tereyağı seçimi, kişisel sağlık ihtiyaçlarına ve damak zevkine bağlı olarak değişebilir.

Beyaz tereyağı, daha az işlenmiş ve doğal bir seçenek olarak öne çıkarken, sarı tereyağı beta-karoten ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir alternatif sunar.

Her iki tereyağı türü de belirli sağlık faydaları sunar, ancak tüketim miktarına ve bireysel sağlık durumuna dikkat edilmeli.