Malavi’de koleraya bağlı can kaybı 410’a ulaştı

İHA - Doğu Afrika ülkesi Malavi’de kolera salgınında can kaybı 400’ü aştı. Malavi Sağlık Bakanı Khumbize Chiponda yaptığı açıklamada, ülkede ilk kolera vakasının tespit edildiği geçtiğimiz mart ayından bu yana 13 bin 837 vakanın kayıtlara geçtiğini ve şu ana kadar kolera nedeniyle 410 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Malavi’nin göl kıyısındaki en büyük turizm merkezi Mangochi ve ülkenin en büyük ikinci şehri Blantyre’nin salgından en çok etkilenen bölgeler olduğu ifade edildi. Mangochi’de şu ana kadar 3 bin 698 vaka tespit edilirken, 71 kişi hayatını kaybetti.

Chiponda, koleraya karşı aşılamanın ikinci aşamasının Blantyre ve Mangochi’de başlamadığını, ancak bazı kliniklerin geçtiğimiz mayıs ayında daha önceki bir aşılama kampanyasından kalan aşı dozlarını uyguladığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçtiğimiz ay Malavi’ye 2,9 milyon doz kolera aşısı göndermişti.