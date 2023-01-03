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Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oldu

Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 10:24
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Doğu Anadolu'da Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oldu
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Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü Erzurum'da bazı camilerin bahçesindeki şadırvanlar ile sokaklardaki tarihi çeşmelerin etrafı buzla kaplandı.

Soğuk nedeniyle bazı yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi'nde 21, Konaklı Kayak Merkezi'nde ise 11 santimetre ölçüldü.

ARDAHAN

Ardahan'da soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu, araçlar kırağı ile kaplandı.

Kura Nehri'nde soğuklar nedeniyle pus oluştu.

Ağrı'da da nehir ve derelerin yüzeyi buz tuttu.

KARS

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava etkili oldu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü ilçede Hançerli bölgesindeki göletler dondu, Soğuksu ormanlık alanı içindeki çeşmeler buzla kaplandı.

Sarıkamış çayının bazı kısımlarında yeşilbaş ördekler beslenmeye çalıştı.

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