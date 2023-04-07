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Doğu'da 3 ilde kar yağışı etkili oluyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 10:58
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Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor

Doğu'da 3 ilde kar yağışı etkili oluyor
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Erzurum'da akşam etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Trafikte aksamalar yaşandı.

Belediye ekiplerince kar temizleme çalışmaları yapılıyor.

ARDAHAN

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar, yer yer tipiye dönüştü.

Kar ve tipi nedeniyle başta Türkgözü-Posof-Damal ve Ardahan-Şavşat kara yolları olmak üzere, birçok noktada ulaşımda aksamalar yaşandı.

Ulaşımın aksaması dolayısıyla ekipler, Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısına geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunu zincirsiz ağır tonajlı araçların geçişine kapattı.

Ekipler, söz konusu yollarda kar yağışının sürdüğünü belirterek, sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istedi.

KARS

Kars'ta da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan sağanak ve dolu, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle Kars-Digor kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı köyler de kar nedeniyle beyaza büründü.

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