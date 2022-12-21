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Perinçek İmamoğlu davasının hakimine destek çıktı: Helal olsun

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, YSK üyelerine yönelik hakaret davasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezaya ilişkin "Ahmak' sözcüğü Yargıtay içtihatlarına göre hakarettir. Burada zulüm, haksızlık yok. O cezayı veren hakime helal olsun." dedi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 17:39
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Doğu Perinçek Ekrem İmamoğlu davasının hakimine destek çıktı: Helal olsun

Perinçek İmamoğlu davasının hakimine destek çıktı: Helal olsun
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programına katıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine yönelik hakaret davasında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine yönelik değerlendirmelere bulunan Perinçek, "Ahmak' sözcüğü Yargıtay içtihatlarına göre hakarettir. Burada zulüm, haksızlık yok. Yargıç da helal olsun doğru bir karar veriyor. Ahmak demek hakarettir. ahmak denen kurum, YSK'dır ve hakaret hedefi olmuştur" dedi.

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kamil
21.12.2022 18:10
imamoğlu karadenizli, erdoğan karadenizli ve yol arkadaşlarını değiştirdi. erdoğan kendi gibi gördüğü imamoğluna güvenmiyor. bu yüzden safdışı bırakıldı. güveneceği birine kaybetmek istiyor.  
 
mithat
21.12.2022 18:00
perinçek adamı mansur yavaş ı chp den bld bşk. seçtirdi. şimdi de millet ittifakının adayı yapmaya çalışıyor. erdoğan yada mansur seçilsin kaybetmiyor. amaç kazanımlar kaybedilmesin.  
 
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