Doğu Perinçek’in danışmanına dolandırıcılıktan hapis

Bursaspor'un eski başkanı ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in danışmanı Emin Adanur ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan hapis cezası aldı.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 11 Haziran 2024 tarihli kararında, Emin Adanur ile ortağı Ahmet Demirtaş hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 9’ar yıl 4’er ay hapis cezası verildiği belirtildi.

Sanıklar hakkında, yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol kararı uygulanacağı da duyuruldu.

İNSANLARI MAĞDUR ETMİŞTİ

2021 yılında ev sahibi olma hayali ile Emin Adanur’a yüzbinlerce lira ödeyen müşterilere evleri teslim edilmemiş ve Adanur hakkında dava açılmıştı. 28 kişiyi dolandırdığı iddialar arasındaydı.

PERİNÇEK SAVUNMUŞTU

Şubat 2023’te Vatan Partisi’ne üye olan Emin Adanur, Vatan Partisi Genel Başkan Danışmanı olarak atanmıştı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Adanur’un “dolandırıcı olmadığı” yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Adanur, Nisan ayında ödenmeyen borç nedeniyle evine hacze gelen iki avukat ve bir icra memuruna saldırmıştı. Avukatlar ve icra memurunun suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, Emin Adanur ve üç arkadaşı tutuklanmıştı.

ŞARTLI TAHLİYE VERİLMİŞTİ

Hakkında ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından dava açılan Adanur, Bursa 9. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada suçlamaları reddetmiş ve 29 Mayıs 2024’te, Adanur adli kontrol şartı ile tahliye olmuştu.

2023’te, Adanur’u Bursa Valisi Mahmut Demirtaş makamında kabul etmişti. Vali Demirtaş, ziyareti sosyal medya hesabından “Basın mensubu Emin Adanur ve beraberindekiler ile Kadir Yılmaz’ı misafir ettik” açıklamasıyla duyurmuştu.