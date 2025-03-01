Doğu Perinçek’ten iktidara 'silahlı' tehdit! Yer yerinden oynayacak

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Hukuki Araştırmalar Derneği'nin (HUDER) hazırladığı, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteklediği "Yeni Anayasa Buluşmaları" programında gerçekleştirdiği konuşmada, "Sivil anayasa yapılsın, herkes katkısını koysun" diyerek, "Vatandaşlık tanımı yeni anayasada güncellenebilir" dedi.

Yıldırım, şunları söyledi:

"Devletimizin adı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Anayasa'daki vatandaşlık tanımında 'Bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk'tür' diyor. Bununla ilgili 'Türklerden başkasına yaşama hakkı yok.' diyorlar. Öyle bir şey yok, bu bir millet tanımıdır ve bu milletin unsurları var. Bin yıldır biz bu topraklarda Kürtler, Türkler, Süryani, Abaza'sı ve Çerkez'i var. Vatandaşlık tanımı yeni anayasada elbette ki gözden geçirilebilir. Bir etnik kimliği tanımlamak, öne çıkarmak değil de vatandaşlığı, etnik kimliğinin kim olduğuna bakmaksızın vatandaşlığı önceleyen bir güncelleme yapılabilir. Bu bazı etnik grupların kendilerini ihmal edilmiş düşüncesinden kurtarabilir."

"VATANDAŞLIK TANIMINI DEĞİŞTİRMEYE KALKANLAR SİLAHLA GELSİNLER"

Binali Yıldırım'ın, anayasadaki vatandaşlık tanımıyla ilgili çıkışına Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'ten tepki geldi. Katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Perinçek, şunları söyledi:

"Vatandaşlık tanımını kağıtla, kalemle, oyla değiştiremezsiniz. Yani, Meclis'te birtakım adamlar el kaldıracak ve vatandaşlık tanımı değişecek! Vatandaşlık tanımını değiştirmeye kalkanlar silahla gelsinler. Bakın ben size bir başlık veriyorum... 'Vatandaşlık tanımı, Kürt sorunu vs Meclis'te çözülür' falan... Meclis'te çözülmedi, Türk Silahlı Kuvvetleri süngüyle çözdü. O Meclis ne kadar zamdır var, neden PKK'yı bitiremiyor Meclis? Çünkü, bazı sorunlar vardır ki; ancak silahla çözülür. Diyelim Türkiye'nin İstiklal Savaşı veya İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'e, Mussolini'ye karşı mücadele... Tarihsel süreçlerde bir şey düğümlendiği zaman silahlı çözümler gündeme gelir. O çözümler gündeme geldiği zaman... Sayın Binali Yıldırım, ki; benim hemşehrimdir... Meclis'te parmaklar kalkarak vatandaşlık tanımı değişecek falan; imkansız bu. Vatandaşlık tanımı basit bir anayasa maddesi değil. Anayasanın bir sürü teferruat maddeleri var, onlar değişir ama vatandaşlık tanımı silah dışında hiçbir güç değiştiremez. Amerika ya da İsrail gelir Ankara'yı alır, o zaman o tanımı değiştirirler. Ona da kimse izin vermez. Bu ülkenin ordusu var, gücü var. Türk tanımını anayasadan çıkartacak olan güç yok. Güç varsa, ben onlara meydan okuyorum; gelsinler bakalım, silahları herkes tokuştursun. Sonunda onlar bu toprağa gömülür."