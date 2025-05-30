Doğu'da New York Knicks pes etmedi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı Finali'nde serinin beşinci maçı Madison Square Garden’da oynandı. Seride 3-1 geride olan New York Knicks sahasında Indiana Pacers’ı 111-94 yenerek durumu 3-2'ye getirdi.

Konuk ekip Pacers’ta en skorer isim 23 sayıyla Bennedict Mathurine oldu.

New York ekibinde Jalen Brunson’sa maçı 32 sayı beş ribaunt ve beş asistle tamamladı.

Dört galibiyete ulaşan takımın NBA finaline yükseleceği seride altıncı maç Indiana’da, gerekli olması halinde yedinci maç New York’ta oynanacak.

Serinin kazananı finalde Oklahoma City Thunder’ın rakibi olacak.