Doğum günü çocukları İngiltere'yi yıktı

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Doğum günü çocukları İngiltere'yi yıktı

EURO 2024 finalinde İspanya, geçtiğimiz gün doğum günü olan Nico Williams ile golü buldu ve İngiltere'ye karşı öne geçti.

EURO 2024 finalinde İspanya ile İngiltere karşı karşıya geliyor.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarı hızlı başladı.

DOĞUM GÜNÜ ÇOCUKLARI GOLÜ BULDU
İspanya, Nico Williams'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Golün pasını Lamine Yamal verdi.

DOĞUM GÜNLERİYDİ
Golü atan Nico Williams'ın 12 Temmuz, asisti yapan Yamal'ın ise dün (13 Temmuz) doğum günüydü.

Doğum günü çocukları İngiltere'yı yıkmayı başardı.

RODRI DEVAM EDEMEDİ
Maçın 45. dakikasında Harry Kane'in şutunu durduran Rodri, sakatlık yaşadı ve ikinci yarıda sahaya çıkamadı.

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