Doğum sonrası estetik yaptırmak yanlış mı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özgür Ağlamış, hamilelik ve doğum süreçlerinin kadın vücudunda bazı değişikliklere yol açtığını belirerek, doğum sonrası estetiği ile ilgili önemli bilgiler verdi. Ağlamış şunlara dikkat çekti:

'' Doğum sonrası estetiği son zamanların trend oldu. Yurt dışında; özellikle ABD’de sıkça yapılır oldu. Ülkemizde ise son 5 yıldır ilgi duyuluyor. İnternet aracılığıyla bilgiye kolay ulaşan hanımlar bunun doğru olduğunu düşünüyor. Doğum sonrası oluşan deformasyonları düzeltmek için cerrahlara baş vuruyorlar.” dedi.

Bu tür ameliyatlar için en az 6 ay beklenmesi gerektiğinin altını çizen Ağlamış şunları söyledi:

“Doğum sonrası estetikleri kısa süreli operasyonları kapsar. Çoğu ameliyat sonrası hastamız bir günde ayağa kalkabilir. Dikişler kendiliğinden erir. Bir kez doktor kontrolü yeterlidir. BU şekilde hastalarımızın öz güvenleri bir anda yerine gelir. Konforlu bir ameliyattır. Doğum sonrası olan değişiklikler ruhsal sıkıntılara neden olur. Kadın kendinde bir eksiklik hisseder. Dolayısıyla bu tür ameliyatlar hem özgüveni tazeler hem de kişinin günlük hayatına kısa sürede dönmesine imkan tanır.”

İHA