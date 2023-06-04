Doğuştan kısmetsiz burçlar belli oldu .Eyvah. Arkadaşlık kurmadan önce bir düşünün

Burçlar kişilerin bazı karakterlerini yansıtabiliyor. Her burcun özellikleri bulunuyor. İşte doğuştan kısmetsiz burçlar açıklandı...

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Doğuştan kısmetsiz burçlar belli oldu .Eyvah. Arkadaşlık kurmadan önce bir düşünün 1

Bazı burçlar hayatları boyunca şansız olabiliyorlar ve gün içinde yaşadıkları olumsuzlukları kısmete bağlayabiliyorlar.

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Doğuştan kısmetsiz burçlar belli oldu .Eyvah. Arkadaşlık kurmadan önce bir düşünün 2

Bazı burçlar hayatları boyunca şansız olabiliyorlar ve gün içinde yaşadıkları olumsuzlukları kısmete bağlayabiliyorlar.

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Doğuştan kısmetsiz burçlar belli oldu .Eyvah. Arkadaşlık kurmadan önce bir düşünün 3

İşte doğuştan kısmetsiz burçlar:

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Doğuştan kısmetsiz burçlar belli oldu .Eyvah. Arkadaşlık kurmadan önce bir düşünün 4

KOVA BURCU:

Kovalar, sorunlar üzerinde çok düşünürler ve çoğu şeyi kafalarına takarlar.

Kova burçları çoğu zaman endişeye düşerler.

Gerekli olmayan durumlar da bile strese giren Kovalar, alakalı olmayan işlerde bile sıkı çalışırlar. Kovalar genel olarak bahtsızlardır.

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Doğuştan kısmetsiz burçlar belli oldu .Eyvah. Arkadaşlık kurmadan önce bir düşünün 5

BALIK BURCU

Balık burçları gün içinde çok olumsuzluklar yaşarlar.

Hayal güçleri güçlü olan balıklar sahte senaryolar bile üretirler. Kovalar sebepsiz yere sıkıntıya düşebilirler.

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Doğuştan kısmetsiz burçlar belli oldu .Eyvah. Arkadaşlık kurmadan önce bir düşünün 6

KOÇ BURCU

Koç burçları çok dik başlılardır. Genellikle çok önemli olmayan küçük şeyler için endişe duyarlar.

Koç kararsızlardır ve gün içinde sürekli olumsuzluğa düşerler.

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Doğuştan kısmetsiz burçlar belli oldu .Eyvah. Arkadaşlık kurmadan önce bir düşünün 7

YENGEÇ BURCU

Aşırı hassas olan burçlar olumsuz durumlardan şikayetçi olurlar.

Yengeçler bazen dünyaları tamamen çökmüş gibi davranabilirler. Çoğu zaman yengeç burçları depresif yapıdalardır.

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Doğuştan kısmetsiz burçlar belli oldu .Eyvah. Arkadaşlık kurmadan önce bir düşünün 8

ASLAN BURCU

Bu burcun yüksek standartları vardır ve günün her saati onlar tarafından yemin ettikleri için, bir şeyler ters giderse ne olur diye düşünerek çok fazla stres yaşarlar.

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Doğuştan kısmetsiz burçlar belli oldu .Eyvah. Arkadaşlık kurmadan önce bir düşünün 9

ASLAN BURCU

Bu burcun yüksek standartları vardır ve günün her saati onlar tarafından yemin ettikleri için, bir şeyler ters giderse ne olur diye düşünerek çok fazla stres yaşarlar.

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