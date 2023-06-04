Doğuştan kısmetsiz burçlar belli oldu .Eyvah. Arkadaşlık kurmadan önce bir düşünün

Burçlar kişilerin bazı karakterlerini yansıtabiliyor. Her burcun özellikleri bulunuyor. İşte doğuştan kısmetsiz burçlar açıklandı...
Bazı burçlar hayatları boyunca şansız olabiliyorlar ve gün içinde yaşadıkları olumsuzlukları kısmete bağlayabiliyorlar.
İşte doğuştan kısmetsiz burçlar:
KOVA BURCU:
Kovalar, sorunlar üzerinde çok düşünürler ve çoğu şeyi kafalarına takarlar.
Kova burçları çoğu zaman endişeye düşerler.
Gerekli olmayan durumlar da bile strese giren Kovalar, alakalı olmayan işlerde bile sıkı çalışırlar. Kovalar genel olarak bahtsızlardır.
BALIK BURCU
Balık burçları gün içinde çok olumsuzluklar yaşarlar.
Hayal güçleri güçlü olan balıklar sahte senaryolar bile üretirler. Kovalar sebepsiz yere sıkıntıya düşebilirler.
KOÇ BURCU
Koç burçları çok dik başlılardır. Genellikle çok önemli olmayan küçük şeyler için endişe duyarlar.
Koç kararsızlardır ve gün içinde sürekli olumsuzluğa düşerler.
YENGEÇ BURCU
Aşırı hassas olan burçlar olumsuz durumlardan şikayetçi olurlar.
Yengeçler bazen dünyaları tamamen çökmüş gibi davranabilirler. Çoğu zaman yengeç burçları depresif yapıdalardır.
ASLAN BURCU
Bu burcun yüksek standartları vardır ve günün her saati onlar tarafından yemin ettikleri için, bir şeyler ters giderse ne olur diye düşünerek çok fazla stres yaşarlar.