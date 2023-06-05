En sadık burçlar belli oldu. Bu burçlara gözünüz kapalı güvenebilirsiniz

Bazı burçlar sadakat konusunda sorunlar yaşayabilirler. Ancak bazı burçlara sonsuza dek güvenilebilir.

SADIK OLAN VE SADIK OLMAYAN BURÇLAR:

1- OĞLAK

Gerçek Gündem’de yer alan bilgilere göre, dünya genelinde yapılan araştırmalara göre en sadık burçların başında oğlak geliyor. Oğlak burcu erkeği, sevgilisinin kendisine güvenmesini ister. Bu nedenle tüm kartlarını açık oynar. Karşı taraftan da aynı şeffaflığı bekler.

2-BOĞA

En sadık burçlar konusunda en önde gelen burçlardan biridir.İlişkiler söz konusu olduğunda, Boğa burcu güvenebileceğiniz ilk burç olmalıdır.

3- BAŞAK

Başaklar, belirsiz olamayacak veya birini belirsiz şartlar altında bırakamayacak kadar garanticidir. Eğer Başak burcu seviyorsa sadık kalacaktır.

4-AKREP

Akrep son derece sadık bir burçtur ve partnerlerinin de aynı şekilde olmasını beklerler. Güvene ve dürüstlüğe çok değer verirler.

Akrepler ilişkilerde zor bir burç olabilir, ancak öldükleri güne kadar size en sadık olacak kişi söz konusu olduğunda, bu kesinlikle bir akrep burcudur.

5-BALIK

Balıklar aşık olmayı sever ama sıkışıp kalmayı sevmezler. Bu yüzden onların özgürlük alanlarını kıstırmayın.

6-YENGEÇ

Yengeçler, özellikle ilişkilerde en sadık burçlardan biridir. Birlikte olmak istedikleri insanları bulduklarında, tüm hayatlarını onlara bağlı olarak geçireceklerdir.

7-TERAZİ

Terazi burçları aşka aşıktır. Romantizme ihtiyacı vardır, aşkı yaşayamadığı noktada aldatabilir.Doğru (ya da daha doğrusu yanlış) koşullarla karıştırıldığında, ilişkilerinin sonu olabilir. Aslında onlar için sadık kalmalarında ki en önemli şey doğru kişiyi bulup bulmamalarına bağlıdır.

8-ASLAN

Aslanlar, sosyal ve çapkın olmakla ün yapmış olsalar da bu burç insanları fikirlerinde sabit olduklarından sevdikleri kişiler için sadık olabilirler. Aslanlar arkadaşlık konusunda oldukça sadıktırlar.

9-KOVA

Kova burçları asla muhtaç, dırdır eden veya benzeri birine kendini adamaz. Bağımsızlıklarını her şeyden çok üstün tutarlar. Bu yüzden sadık kalma konusunda kova burçları pekte doğru kişiler olmayabilir.

10-İKİZLER

İkizler burcu flört etmeyi sever, bu yüzden aldatabilir. Eğer aşık olurlarsa partnerlerine sadık kalabilirler ancak ikizler burcunun genelde aşık olması zordur.

11-KOÇ

Koç, sadık ve sadık olmamak arasında gidip gelebilir. Koçlar iki yüzlü olamadıkları için aldatma eyleminde de olsalar bunu açıkça dile getireceklerdir.

12-YAY

Yay burcunun bağlanma sorunu vardır, özgürlüğünün kısıtlandığını hissettiğinde aldatabilir. Ancak konu “sadakat” olduğunda, yay burçları en güvenilmeyecek burçlar arasında gelir. Özgürlüklerine düşkün olan yay burçlarına sadakat konusunda pek güven olmayabilir.