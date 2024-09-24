Doja Cat'ten şaşırtan açıklama: Nişan dedikodularına nokta koydu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Doja Cat'ten şaşırtan açıklama: Nişan dedikodularına nokta koydu

Doja Cat, nişan dedikodularını iHeartRadio Müzik Festivali’nde taktığı yüzükle alevlendirdi, ama gerçek çok farklı çıktı!

Say So adlı parçayla üne kavuşan Doja Cat, Stranger Things yıldızı Joseph Quinn ile ilişkilendirildikten sonra, 21 Eylül’de iHeartRadio Müzik Festivali’nde parmağında bir yüzük takarak nişanlandığı yönündeki dedikoduları harladı.

Yıldız şarkıcı paylaştıktan kısa süre sonra sildiği “Hayır, nişanlı değilim” paylaşımında, “Bu, taşsız bir David Yurman yüzüğü" diye ekleyerek dedikodulara son noktayı koydu.

Son birkaç ay içinde 28 yaşındaki Doja 30 yaşındaki sevgilisi ile Londra’daki gezilerinde Quinn ile oldukça samimi görüntüler verdi.

2022’de şimdi silinmiş bir TikTok videosunda Noah, Doja’nın “Noah, Joseph’e bana ulaşmasını söyler misin?” sözüne karşılık “Ona DM’den ulaş” demişti. Doja ise bu yanıta “Instagram veya Twitter’ını bilmiyorum” diye cevap vermişti.

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