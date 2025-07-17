Doktor, 3 çocuğunun önünde darp edildi: Yaka paça dışarı atıldılar

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul'da halası ve bir kadın arkadaşıyla özel plaja giden İran uyruklu medikal doktor Aynaz B., çocukları için yanında getirdiği meyve ve karpuzu içeri sokmak istedi sonrasında olanlar oldu. Çocuklarının gözü önünde darp edilip yaka paça dışarı atıldılar. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, 15 Temmuz Salı günü öğle saatlerinde Kumköy Mahallesi'ndeki özel plajda meydana geldi. İddiaya göre İran uyruklu medikal doktoru Aynaz B., halası ve bir kadın arkadaşıyla 1, 2 ve 6 yaşındaki çocuklarını da alarak plaja gitti. İşletme girişinde görevliler, kadına yanlarında getirdikleri karpuz ve meyvelerle içeri girmelerinin yasak olduğunu söyledi.

Doktor, 3 çocuğunun önünde darp edildi: Yaka paça dışarı atıldılar

Kadın ise meyve ve karpuzları çocukları için getirdiklerini söyleyerek plaja girmek istediklerini belirtti. Ancak görevlilerle kadınlar arasında tartışma çıktı. Yaşananları cep telefonuyla kaydetmek isteyen Aynaz B.'ye görevlilerden biri şiddet uyguladı ardından da telefonunu elinden alıp yere attı.

Doktor, 3 çocuğunun önünde darp edildi: Yaka paça dışarı atıldılar

Aynaz B.'nin halası ve arkadaşı da çocukların gözü önünde darp edildi. Yaşananların ardından 3 kadın ve 3 çocuk işletmeden çıkarıldı.

Doktor, 3 çocuğunun önünde darp edildi: Yaka paça dışarı atıldılar​​​​​​​

KAVGA ANLARI CEP TELEFONU VE GÜVENLİK KAMERASINDA

Tartışma ve kavga anları ise cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Aynaz B. ile yanındaki kişilerin plaja girme anları görülüyor. Plaj girişinde yaşanan tartışma ve kavga anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıyor.

Doktor, 3 çocuğunun önünde darp edildi: Yaka paça dışarı atıldılar

Doktor, 3 çocuğunun önünde darp edildi: Yaka paça dışarı atıldılar

Doktor, 3 çocuğunun önünde darp edildi: Yaka paça dışarı atıldılar​​​​​​​

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