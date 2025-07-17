Bir kadın cinayeti daha! 22 yaşındaki İlayda erkek arkadaşı tarafından katledildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bir kadın cinayeti daha! 22 yaşındaki İlayda erkek arkadaşı tarafından katledildi

Diyarbakır’da 22 yaşındaki İlayda Alkaş, evine girmeye çalışırken birlikte yaşadığı erkek tarafından vurularak öldürüldü.

Diyarbakır'da 15 Temmuz akşamı meydana gelen olayda, 22 yaşındaki İlayda Alkaş evine girmek üzereyken, yanında yaşadığı 30 yaşındaki C.A. tarafından tabancayla vuruldu.

Genç kadın, kanlar içinde yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan İlayda Alkaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis ekipleri, kaçan zanlı C.A.’nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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