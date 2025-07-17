Bir kadın cinayeti daha! 22 yaşındaki İlayda erkek arkadaşı tarafından katledildi

Diyarbakır'da 15 Temmuz akşamı meydana gelen olayda, 22 yaşındaki İlayda Alkaş evine girmek üzereyken, yanında yaşadığı 30 yaşındaki C.A. tarafından tabancayla vuruldu.
Genç kadın, kanlar içinde yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı.
GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan İlayda Alkaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis ekipleri, kaçan zanlı C.A.’nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.