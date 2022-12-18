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Uzman isim güçlü belleğin sırrını açıkladı

Bütünsel ve Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Gülçin Tanıdır hafıza ve bellekle ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 16:26
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Doktor Gülçin Tanıdır güçlü belleğin sırrını açıkladı

Uzman isim güçlü belleğin sırrını açıkladı
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CNN Türk’te yer alan bilgilere göre, zaman zaman hafıza kayıpları yaşanıyor, bazı durumları hatırlamakta güçlük çekebiliyoruz. Bütünsel ve Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Gülçin Tanıdır dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gülçin Tanıdır, "Karbonhidrat, şekerden ve undan kısıtlı bir şekilde beslenmekte fayda var" dedi.

"İYİ BİR UYKU, GÜÇLÜ BELLEĞİN EN BÜYÜK GARANTİSİ"

Sadece sağlıklı beslenmek değil. Belleği güçlü tutmak için uyku da oldukça önemli. Zira iyi bir gece uykusu, güçlü bir belleğin en büyük garantisi ve güvencesidir. Ve zihin egzersizi. Dr. Gülçin Tanıdır, "Yeni bir şeyler öğrenerek, yeni aktiviteler katarak, özellikle sosyalleşerek sağlanır" diye konuştu.

"STRESTEN UZAK DURUN, ZİHİN EGZERSİZİ YAPIN"

Stres de en önemli bellek törpülerinden biri. Bilgilerin kaydedilmesini zorlaştırdığı, odaklanmayı güçleştirdiği, hatırlamayı engellediği için sağlam bir bellek gücünü bile darmadağın edebilir. Dr. Tanıdır, "Daha uyumlu, daha güzel düşünceler ile stres faktörünüzü azaltmanızda fayda var" ifadelerini kullandı.

Kullanılan ilaçların bazıları bellek gücünü azaltabiliyor. Çünkü bellek bozan kimyasallarla dolu. Ve güçlü bir bellek için dikkat edilmesi gereken son faktör: Alkol. Zira dozu arttırıldığı taktirde beyin kapasitesini azaltabilir.

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Kml sky
18.12.2022 17:26
Stresten uzak durmakmı?  
 
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