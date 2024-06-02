Doktor mühendis diş hekimi için peşin vergi sistemine geçiyor. Çok lüks yaşıyorlarmış

Türkiye’de vatandaşlar ekonomik kriz ile mücadele ederken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılan açıklamaya göre yeni vergi paketi için AKP’de çalışma başlatıldı. Yeni vergi paketinde özellikle kazancı ile ödediği vergi arasında uyumsuzluk olanlara yönelik düzenlemeler bulunuyor.

AKP kaynakları doktor, mühendis, diş hekimi veya bazı serbest meslek gruplarının ödediği vergilere neşter vurulacağını ifade etti. Parti kurmayları tarafından yapılan açıklamada bazı meslekler gruplarının lüks bir yaşamı olduğu ve son model arabalara sahip olduğu belirtilirken, bunlara sahip olmanın, iyi bir kazanç gerektirdiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında ödediği vergiye bakıldığında ise kazancı ile arasında bir uyum bulunmadığına dikkat çekildi. Bunun önüne geçilmek istendiği ifade edildi.

Serbest meslek gruplarına ‘peşin vergi’ uygulaması getirilmesinin gündemde olduğunu belirten AKP kaynakları verginin peşin alınması gerektiği ve daha sonra beyannamenin verilmesini istediğini söyledi.

AKP’li kaynak açıklamasının devamında, “Vergi dönemi sonunda mahsuplaşma olacak. Bu yöntem vergi kaçırmanın önüne geçer. Çünkü, hiç kimse vergi incelemesine tabi olmak istemez. Beyan edilen matrah, alınan vergiden daha düşük gösterilse, bilirler ki incelemeye tabi tutulurlar” ifadelerini kullandı.

‘KASADA PARA KALMIYOR’

Asgari Kurumlar Vergisi uygulamasının da sadece küresel şirket için değil, yurt içindeki şirketler için de düşünüldüğüne dikkat çeken AKP kurmayları yaptıkları çalışmada Türkiye çapında vergi matrahı konusunda ilk 100’e giren firmaların ödediği verginin bile kasaya girer girmez çıktığını belirterek, istisna, teşvik ve muafiyetlerden dolayı, bu vergini hazinede kalmadığı ve yapılan çalışma ile istisnalardan yararlansa, muafiyeti olsa da, en az yüzde 15 ödediği kurumlar vergisi ödemek zorunda olacağı vurgulandı.

İSTİSNALAR DARALTILACAK

Vergi paketinin ardından Kamu İhale Yasası’ndaki istisnalarında yeniden ele alınacağı belirtilirken, AKP kaynaklarının konuya ilişkin yaptığı açıklamada güncel olarak, kamu kurumları ‘Acil’ deyip, bu istisnalara sığınarak mal veya hizmet alımı yapmak istediği belirtildi.

Bunun önüne geçileceğini açıklayan kaynaklar, istisnaların kapsamının da daraltılacağına işaret etti. 30’dan fazla istisnanın olduğunu belirten kaynaklar, bunların azaltılacağını ve kanunda pazarlık usulünün düzenlendiği 21’inci maddenin yeniden masaya yatırılacağını kaydetti.

Özellikle, bu maddeye göre yapılacak ihalelerin sıkı kurallara bağlanacağı, çünkü birçok kamu kurumu bu maddeye sığınarak ihale yapmak istediği belirtildi.

Yasanın 21’inci maddesinde, doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gereken ihalelerin pazarlık usulü ile yapılabileceği düzenleniyor. Yine idarece önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması da pazarlık usulü ile ihale yapılabilmesine imkân veriyor. Pazarlık usulü ile yapılan ihale, ilan yapılmaksızın idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü içeriyor.