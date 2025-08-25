Doktordan mide bulandıran sapıklık! Hastane tuvaletinde skandal

Mahkeme, doktorun Singapur’dan Melbourne’e gelen ailesiyle birlikte yaşaması koşuluyla kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Bununla birlikte 50 bin Avustralya doları (yaklaşık 175 bin Rand) tutarında maddi teminat talep edildi.

460 KADININ GÖRÜNTÜSÜNÜ KAYDETTİ

Polis, şüphelinin üç farklı hastanede en az 460 kadının görüntülerini gizlice kaydettiğini belirttirken söz konusu soruşturma, hastanenin tuvaletinde asılı bir çantada kameralı cep telefonu bulunmasıyla başladı. Çekilen görüntülerin paylaşılmış olduğuna dair şu ana kadar bir bulguya rastlanmadı.

