Doktordan mide bulandıran sapıklık! Hastane tuvaletinde skandal

Kaynak: Haber Merkezi
Doktordan mide bulandıran sapıklık! Hastane tuvaletinde skandal

Avustralya’nın Melbourne kentinde akıllar durgunluk veren bir olay yaşandı. O kentte hizmet veren bir hastanede çalışan asistan doktor, yüzlerce meslektaşını gizlice kaydettiği iddiasıyla tutuklandı.

Mahkeme, doktorun Singapur’dan Melbourne’e gelen ailesiyle birlikte yaşaması koşuluyla kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Bununla birlikte 50 bin Avustralya doları (yaklaşık 175 bin Rand) tutarında maddi teminat talep edildi.

kam.jpg

460 KADININ GÖRÜNTÜSÜNÜ KAYDETTİ

Polis, şüphelinin üç farklı hastanede en az 460 kadının görüntülerini gizlice kaydettiğini belirttirken söz konusu soruşturma, hastanenin tuvaletinde asılı bir çantada kameralı cep telefonu bulunmasıyla başladı. Çekilen görüntülerin paylaşılmış olduğuna dair şu ana kadar bir bulguya rastlanmadı.

Son Haberler
Araç sayısına göre sigorta primleri değişiyor! Yeni genelge yayımlandı
Araç sayısına göre sigorta primleri değişiyor! Yeni genelge yayımlandı
Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası heyecanı sürüyor
Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası heyecanı sürüyor
Elazığ’da park halindeki pikap yandı
Elazığ’da park halindeki pikap yandı
Edson Alvarez kendisini ikna eden Fenerbahçeliyi açıkladı
Edson Alvarez kendisini ikna eden Fenerbahçeliyi açıkladı
Güller ve Günahlar dizisinde geri sayım başladı
Güller ve Günahlar dizisinde geri sayım başladı