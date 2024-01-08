Doktorlar ‘çocuktan’ kaçıyor

Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanı en az tercih edilen alan oldu. Toplamda 1359 kontenjanın 840’ı boş kaldı, 16 Tıp Fakültesi’nde ise çocuk sağlığı ve hastalıkları kontenjanlarının tamamı boş kaldı.

Diken’den Mesude Erşan’ın aktardığına göre, bir yandan da doktorlar, iyi bir eğitim alamayacakları düşüncesiyle, şehir hastanelerine gitmeyi tercih etmedi. Ankara Tabip Odası’nın hazırladığı rapora göre, uzman hekim yetiştirmek üzere açılan 12 bin 128 kontenjanın 2 bin 476 tanesi boş kaldı.

Söz konusu sınavda, en yüksek puanla (85), Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği tercih edildi. TUS’ta 80 ve 85 puan arasında olan adaylar, deri ve zührevi hastalıklar, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, iç hastalıkları, radyoloji, nöroloji bölümlerini seçti.

Adli Tıp Kurumu, Fiziksek Tıp ve Rehabilitasyon, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve nükleer tıp bölümlerinin kontenjanları tamamen doldu.

Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’nin 4 bin 650 kontenjanının 3 bin 911’i dolarken, Sağlık Bakanlığı adına tıp fakültelerine alınan 5 bin 988 kontenjanın 4 bin 654’ü doldu. Tıp Fakülteleri’ndeki 1095 yabancı uyruklu kontenjanına 753 doktor yerleşti.

BAZI FAKÜLTELERDE UYGULAMA HASTANESİ BİLE YOK

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Asuman Doğan, Türkiye’de bazı tıp fakültelerinin kendisine ait uygulama hastanesi bile olmadığını vurguladı. Ayrıca fakültelerdeki ekipman ve akademik kadro eksikliğine dikkat çeken Asuman Doğan, bazı yerlerde eski eğitim ve araştırma hastanelerinden bozma tıp fakülteleri açıldığını iletti.

İYİ KLİNİKLER TERCİH EDİLDİ

Asuman Doğan, hekimlerin çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünden kaçmasının sebepleri olarak; kliniklerde çok fazla hastaya bakılması, nöbetlerin ağır olması, sağlıkta şiddetin en fazla görüldüğü bölüm olması sebeplerini sıraladı. Sadece Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde çocuk sağlığı ve hastalıkları kontenjanlarının dolduğunu söyledi.

Doğan, konuyla ilgili “Bu çocuk sağlığı ve hastalıkları özelinde, hekimlerin iyi eğitim alacaklarını düşündükleri, eğitim kadrosuna güvendikleri, uygun çalışma koşullarına sahip tıp fakültesi ve hastaneleri seçtiklerini gösteriyor. Doktorlar nerede iyi eğitim alacaklarını biliyorlar” açıklamasını yaptı.

ŞEHİR HASTANELERİ TERCİH EDİLMİYOR

Şehir Hastaneleri’nin çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü kontenjanları da boş kaldı. Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi’nde 40 kontenjandan 7’si, İzmir Şehir Hastanesi’nde 40 kontenjandan 9’u, Gaziantep Şehir Hastanesi’nde 12 kontenjanın 1’i tercih edildi.

dokuzu, Etlik Şehir Hastanesinin 60 kontenjanının 40’ı tercih edildi. Benzer durum kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık eğitim için de söz konusu. Asuman Doğan, doktorların iyi eğitim alamayacaklarını bildikleri için şehir hastanelerini tercih etmediğini belirtti.