Doktorlar dizisinin Ela ve Zenan'ının son hali! Yıllar sonra bir araya geldiler

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Doktorlar dizisinin Ela ve Zenan'ının son hali! Yıllar sonra bir araya geldiler

Bir döneme damga vuran Doktorlar dizinin sevilen karakterleri Ela ve Zenan'ı yıllar sonra bir araya geldi. Melike Güner ile Yasemin Özilhan'ın değişimi hayranlarını şaşırttı.

2006-2011 yılları arasında yayınlandığı dönemde büyük ses getiren Doktorlar dizisinde Ela ve Zenan karakterlerini canlandıran Yasemin Özilhan ve Melike Güner bir araya geldi. Yasemin Özilhan'ın buluşmalarının fotoğraflarını paylaşarak hayranlarına sürpriz yaptı.

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Yasemin Özilhan, Kutsi, Melike Güner, Bekir Aksoy, Yeşim Ceren Bozoğlu, Devrim Nas ve Aysun Kayacı gibi ünlülerin yer aldığı ve birçoğu için dönüm noktası olan Doktorlar dizisi, yıllar içinde defalarca tekrar yayını yapmıştı.

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Ela'yı canlandıran Yasemin Özilhan mutlu bir evliliğin ardından bütün taleplere karşın oyunculuğu bırakmıştı. Zenan'ı canlandıran Melike Güner ise zaman zaman tv yapımlarında yer almıştı.

DİZİ BİTTİ ARKADAŞLIK DEVAM

Birçok sahneyi birlikte canlandıran ikili özel hayatlarında da ilişkilerin sürdürdü. Yasemin Özilhan son paylaşımında takipçilerine büyük bir sürpriz yaparak Melike Güner'le buluşmasından kareler paylaştı.

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