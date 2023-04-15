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Karnında şişlik şikâyetiyle gitti. Doktorlar hastanın bağırsağından çıkanla şok oldu

Erzurum'da, karnında şişlik şikâyetiyle hastaneye başvuran 37 yaşında Demir Çelik'in yapılan operasyonla ince bağırsağından 3,5 kilo ur çıkarıldığı bildirildi. Sağlığına kavuşan Çelik, “Yeniden doğmuş gibiyim” sözlerini kullandı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 12:40
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Doktorlar hastanın bağırsağından çıkanla şok oldu

Karnında şişlik şikâyetiyle gitti. Doktorlar hastanın bağırsağından çıkanla şok oldu
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DHA’nın haberine göre; Palandöken ilçesinde kahvehane işleten, evli ve 4 çocuk babası Demir Çelik, karnındaki şişliğin giderek büyümesi üzerine Erzurum Şehir Hastanesi'nde muayene olduğu ifade edildi.

Tetkiklerinde ince bağırsağında 3,5 kilo ur tespit edilen Çelik, Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Mehmet Hamdi Sakarya tarafından ameliyat edildi. Yaklaşık 4 saat süren ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Çelik, yaşadıklarını anlattı.

Karın ağrısı, mide bulantısı ve şişme şikayetleriyle Erzurum Şehir Hastanesi'nde acil servise müracaat ettiğini belirten Çelik, “Yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde Cerrahi Onkoloji servisine yönlendirildim. Servis doktoru Hamdi Sakarya, ince bağırsağımın yırtılmak üzere olduğunu ve acilen ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Bağırsaktaki ur alınınca kendimi çok iyi hissetmeye başladım. Yeni doğmuş gibiyim” sözlerini kullandı.

Erzurum Şehir Hastanesi Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Mehmet Hamdi Sakarya şunları söyledi:

“Hastanın ince bağırsağındaki tümörün çok aşikar semptomlar göstermeden 36x28x26 cm ebatlarına kadar ulaşıp karın içinde tıkanma sonucunda çevresindeki bağırsakları da içerecek şekilde çürümeye ve delinmeye sebep olarak öldürücü bir klinik tablo oluşturmuştu. İnce bağırsakta bu tür vakalar ender görülür. 4 saati aşan bir sürede çoklu organ rezeksiyonu yaparak uru pek nadir görülen ince bağırsaktan aldık”

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