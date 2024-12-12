Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ın eski halinden eser kalmadı! Son haliyle dillere düştü

Lüks yaşantısıyla ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Yasemin Özilhan'ın yüzünün haline sosyal medyada yorum yağdı.

SON HALİYLE DİLLERE DÜŞTÜ

Doktorlar dizisinde başrol oynayan Yasemin Özilhan son haliyle yine dile düştü. Dış görünümüyle de sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu 2011 yılında İzzet Özilhan ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten iki kızı olan Özilhan uzun bir süredir ekranlarda boy göstermiyor.

DOĞAL HALİNDEN ESER KALMADI

Yasemin Özilhan katıldığı bir davette fit görüntüsüyle dikkat çekti. Doktorlar'ın Ela'sının doğal halinden ise eser kalmadı. Özilhan yüzündeki dolgular dikkatlerden kaçmadı.

“ESKİ YASEMİN ÇOK GÜZELDİ”

Özilhan'ın son halini görenler "Bu kim?", "Vala nereden nereye kadın çok şanslı", "Yüzüyle çok oynuyor", "Eski Yasemin çok güzeldi", "Dolguyu abartmış", "O yanak dolgusu gerçek mi?", "Kendini mahvetmiş" yorumlarında bulundular.