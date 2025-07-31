Doktorlar'ın Zeynep'i Gamze Topuz son haliyle gündem oldu! Adeta yıllara meydan okuyor

Doktorlar, Hayat Bazen Tatlıdır, Erkenci Kuş, Sipahi ve Gizli Bahçe gibi birbirinden başarılı projelerde yer alan Gamze Topuz, son haliyle beğeni topladı.

Oyunculuğun ardından Yel Alsın şarkısıyla müzik sektörüne giriş yapan Topuz tatil kareleriyle görenlerin nefesini kesti.

SON HALİ BEĞENİ TOPLADI

Son olarak Gizli Bahçe dizisinde rol alan ünlü oyuncu oyunculuğun ardından Yel Alsın şarkısıyla müzik sektörüne giriş yaptı.

TATİL KARELERİ MEST ETTİ

Güzel oyuncu yaz ayının gelmesiyle soluğu tatilde aldı. Güzel oyuncu tatil pozlarıyla görenleri mest etti. Topuz’un tatil pozlarını görenler sosyal medyada yorumlarda bulundular.

'Yıllara meydan okuyor', 'Hiç yaşlanmıyor', Yıllar yaramış' gibi yorumlar yaptılar.

GAMZE TOPUZ KİMDİR?

Gamze Topuz, 8 Ekim 1983 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Bilgi Üniversitesi TV-Gazetecilik Bölümü mezunu. Ekranlarda ilk olarak 2004 yılında En iyi Arkadaşım dizisinde canlandırdığı Banu rolü ile rol aldı.

Gamze Topuz, 2010 yılında Mehmet Ali Erbil'in sunduğu “Çarkıfelek” programında hosteslik yaptı. Bu arada kendi yazdığı “Dinamit” ve “Yel Alsın” adlı şarkıları Çarkıfelek’te seslendirdi.