Doktoru dövüp dizini kırdılar

Kaynak: İHA
Doktoru dövüp dizini kırdılar

Trabzon’da Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran bir hasta ve yakını, doktordan istedikleri rapor alamayınca tartışma çıkarıp doktoru motosiklet kaskı ile darbetti. Hasta yakınının motosiklet kaskıyla vurduğu doktorun diz kapağı kırıldı.

Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisine dün gündüz saatlerinde başvuran bir hasta, tedavisinin ardından hastaneden ayrıldı. Akşam saatlerinde, hasta ve yakını, doktordan rapor almak için yeniden hastaneye geldi.

Acilde görevli nöbetçi doktor M.Y., gerekli görmeyerek istedikleri raporu vermeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Doktor M.Y., hasta ve hasta yakını tarafından darbedilirken, hasta yakınının motosiklet kaskıyla vurduğu doktorun diz kapağı kırıldı.

Güvenlik görevlilerinin ve polis ekiplerinin müdahalesiyle hasta ve hasta yakını gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta da doktora yapılan saldırıyı kınayarak yapılan saldırının takipçisi olacaklarını söyledi. Öte yandan diz kapağı kırılan doktor M.Y.’nin diz kapağından ameliyat olacağı öğrenildi.

aw241291-01.jpg

aw241291-02.jpg

Son Haberler
Bozkurt kostümü ile Berlin sokaklarını karıştırdı Spor
Bozkurt kostümü ile Berlin sokaklarını karıştırdı
Tatil için geldi katil oldu! Eniştesini öldürdü Gündem
Tatil için geldi katil oldu! Eniştesini öldürdü
Emeklileri şok edecek haber. İktidara yakın gazeteciler canlı yayında açıkladı Ekonomi
Emeklileri şok edecek haber. İktidara yakın gazeteciler canlı yayında açıkladı
Herkes başkanın kolundakileri merak etti. Tarkan’ın şarkısı gibi... Gündem
Herkes başkanın kolundakileri merak etti. Tarkan’ın şarkısı gibi...
Kargasıyla tatile çıktı Gündem
Kargasıyla tatile çıktı
Mehmetçik'ten A Milli Futbol Takımı'na destek Gündem
Mehmetçik'ten A Milli Futbol Takımı'na destek
Ümit Özdağ Suriyelilere 1 yıl mühlet vereceklerini ve gitmeyenleri tutuklayacaklarını açıkladı Gündem
Ümit Özdağ Suriyelilere 1 yıl mühlet vereceklerini ve gitmeyenleri tutuklayacaklarını açıkladı