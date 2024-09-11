Doktoru elektrikli çaydanlıkla hastanelik etti

Kaynak: İHA
Doktoru elektrikli çaydanlıkla hastanelik etti

Adana'da sağlık ocağındaki doktor, muayene ettiği hasta tarafından elektrikli çaydanlıkla darp edildi.

Olayın ardından Seyhan emniyet ekipleri saldırgan hastayı kıskıvrak yakalandı.
Olay, Seyhan'da Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan aile sağlı merkezinde meydana geldi. Aktarılanlara göre, Seracettin D., muayene olmak için aile sağlığı merkezindeki Doktor Can Cevher Gürler'e geldi. Seracettin D., muayene olduğu sırada doktor Gürler ile tartışmaya girdi. Seracettin D., doktora eline geçirdiği elektrikli çaydanlık ile vurmaya başladı. Ardından kaçtı.

Başından aldığı darbelerle yaralanan Doktor Gürler, aile sağlığı merkezindeki diğer doktorlar tarafından yapılan ilk müdahalenin sonrasında hastaneye kaldırıldı. Seyhan Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden doktor Gürler, tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı.

Olayın hemen ardından Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler söz konusu şüpheli Seracettin D.'yi kıskıvrak yakalayarak sorgusuna başladı.

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