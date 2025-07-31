Döküm fabrikasında öldürdü! Tarladaki kümeste yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Arnavutköy’de işlenen bir cinayet sonrası jandarma harekete geçti. Arkadaşı Müjdat Bozkalan’ı tabanca ile vurarak öldürdüğü iddia edilen E.Ö, bir tavuk kümesinde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Yassıören Mahallesi'nde bulunan Akpınar Sanayi Sitesi içerisindeki döküm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Erdal Ö., daha önce çalıştığı fabrikaya giderek eski iş arkadaşı Müjdat Bozkalan ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada yanındaki silahı çıkaran Erdal Ö., arkadaşına ateş edip kaçtı. Olayı görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları yaralı Müjdat Bozkalan'ı hastaneye götürdü.

Jandarma ekipleri ise olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin izini süren ekipler, Erdal Ö.'yü saklandığı tarladaki kümeste silahıyla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ederken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan arkadaşı Bozkalan, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Döküm fabrikasında öldürdü! Tarladaki kümeste yakalandı

Döküm fabrikasında öldürdü! Tarladaki kümeste yakalandı

Döküm fabrikasında öldürdü! Tarladaki kümeste yakalandı

Döküm fabrikasında öldürdü! Tarladaki kümeste yakalandı

Döküm fabrikasında öldürdü! Tarladaki kümeste yakalandı

Döküm fabrikasında öldürdü! Tarladaki kümeste yakalandı

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