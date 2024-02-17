Dokunmaya cesaret ister elektrik gibi çarpar

Kaynak: AA
Dokunmaya cesaret ister elektrik gibi çarpar
Gel de dokun. Bu çiçeğe koparan yanar. Antalya'da yetişen endemik dağ sümbülleri erken açtı. Ancak bu çiçeğe koparmanın cezası çok büyük. 1 Milyon 936 bin lira.

Antalya'da yetişiyor. Adı dağ sümbülleri bu yıl erken çiçek açtı. Endemik bir tür olan dağ sümbülleri çok nadir bulunan bir çiçek.

Havalar bu yıl erken ısınınca dağ sümbülleri de doğayı erken renklendirdi. Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanlarda, deniz kenarı ve kayalık yamaçlarda çiçek açan dağ sümbüllerini koparmanın cezası çok büyük.

Çünkü bu çiçeği koparan 1 Milyon 936 bin lira cezayı göze almak zorunda. Elektrik çarpmış gibi olursunuz.

Antalya'nın Kemer ilçesinde erken çiçek açan endemik dağ sümbülleri doğayı süsledi.

Yurttaşlar cep telefonlarıyla endemik bitki türleri arasında yer aldığı için toplanması yasak olan sümbüllerin fotoğrafını çekti.

Genellikle 10 ila 40 santimetre büyüyen sümbülleri koparmanın cezası, 1 milyon 936 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Son Haberler
Flaş...Flaş...Emekliye Bayram ikramiyesinin hangi tarihte ödeneceği belli oldu Ekonomi
Flaş...Flaş...Emekliye Bayram ikramiyesinin hangi tarihte ödeneceği belli oldu
Ana karnındaki ceninin düşmesini önlüyor. Bağırsakların iyi çalışmasını sağlıyor. İşte şifa saçan ot Şifalı Bitkiler
Ana karnındaki ceninin düşmesini önlüyor. Bağırsakların iyi çalışmasını sağlıyor. İşte şifa saçan ot
Ankaragücü: 19 Galatasaray: 65 Spor
Ankaragücü: 19 Galatasaray: 65
Regl (Aybaşı) tutukluğunu giderir. İştah açar. Safra ifrazatını artırır. İşte o ot Şifalı Bitkiler
Regl (Aybaşı) tutukluğunu giderir. İştah açar. Safra ifrazatını artırır. İşte o ot
Avrupa'nın ödüllü Türk markasının ürünleri tek tek toplatılıyor. Ağzınıza bile sürmeyin Ekonomi
Avrupa'nın ödüllü Türk markasının ürünleri tek tek toplatılıyor. Ağzınıza bile sürmeyin
Göğüs ve kulak ağrılarını kesiyor. Yorgunluğu ve uykusuzluğu gideriyor. Şifa saçan ot faydalarıyla göz dolduruyor Şifalı Bitkiler
Göğüs ve kulak ağrılarını kesiyor. Yorgunluğu ve uykusuzluğu gideriyor. Şifa saçan ot faydalarıyla göz dolduruyor
Alper Gezeravcı uzaydan İstanbul'un fotoğrafını çekti. 'Gözlerimi dolduran bir andı' diyerek paylaştı Gündem
Alper Gezeravcı uzaydan İstanbul'un fotoğrafını çekti. 'Gözlerimi dolduran bir andı' diyerek paylaştı