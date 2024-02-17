Dokunmaya cesaret ister elektrik gibi çarpar

Antalya'da yetişiyor. Adı dağ sümbülleri bu yıl erken çiçek açtı. Endemik bir tür olan dağ sümbülleri çok nadir bulunan bir çiçek.

Havalar bu yıl erken ısınınca dağ sümbülleri de doğayı erken renklendirdi. Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanlarda, deniz kenarı ve kayalık yamaçlarda çiçek açan dağ sümbüllerini koparmanın cezası çok büyük.

Çünkü bu çiçeği koparan 1 Milyon 936 bin lira cezayı göze almak zorunda. Elektrik çarpmış gibi olursunuz.

Antalya'nın Kemer ilçesinde erken çiçek açan endemik dağ sümbülleri doğayı süsledi.

Yurttaşlar cep telefonlarıyla endemik bitki türleri arasında yer aldığı için toplanması yasak olan sümbüllerin fotoğrafını çekti.

Genellikle 10 ila 40 santimetre büyüyen sümbülleri koparmanın cezası, 1 milyon 936 bin liraya kadar çıkabiliyor.