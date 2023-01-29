Başrolünde ünlü oyuncu Kubilay Aka, Yasemin Allen gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Dokuz Oğuz dizisi dün akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Dokuz Oğuz’a dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Dokuz Oğuz 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dokuz Oğuz yeni bölüm ne zaman?

FOX TV’nin yeni dizisi Dokuz Oğuz dün akşam ilk bölümü ekrana geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Dokuz Oğuz’un ikinci bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Dokuz Oğuz 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dokuz Oğuz yeni bölüm ne zaman?

DOKUZ OĞUZ 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dokuz Oğuz dizisinin ikinci bölümü 4 Şubat Cumartesi FOX TV’de yayınlanacak.