Dolandırıcılardan ‘eskort’ oyunu. 18 kişiyi tam 1,5 milyon lira dolandırdılar

Denizli'de eskort sitelerine ilan verip, telefonla arayan kişileri dolandırarak 14 ilde toplamda 1,5 milyon lira vurgun yapan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Dolandırıcılardan ‘eskort’ oyunu. 18 kişiyi tam 1,5 milyon lira dolandırdılar

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarayköy ilçesinde internet siteleri ve sosyal medya üzerinden fuhşa aracılık etmek üzere hazırlanmış eskort ilanlarıyla 14 ilde dolandırıcılık yapanlara yönelik 2 ay önce çalışma başlattı. Dolandırıcılık olaylarına karışanlar tespit edilerek fiziki ve teknik takip başlatıldı.

“18 KİŞİYİ TOPLAM 1 MİLYON 561 BİN TL DOLANDIRDILAR”

İnternet siteleri üzerinden ya da sosyal medya hesaplarından eskort ilanları veren kadınların, kendilerini arayanlara 'ön buluşma', 'teminat' gibi bahanelerle ATM'lerden banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri ancak buluşmaya gitmedikleri tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 18 kişiyi toplam 1 milyon 561 bin TL dolandırdıkları belirlendi.

Takibin ardından harekete geçen polis, şüphelilere yönelik önceki gün Sarayköy Cumhuriyet Savcılığı'nın koordinesinde operasyon yaptı.

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4 KİŞİ TUTUKLANDI

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 70 ecstasy, 12 cep telefonu, 7 sim kart, 30 banka ve kredi kartı ile dolandırıcılık suçuna ilişkin belgeler ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 4'ü tutuklandı. 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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