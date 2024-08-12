Dolandırıcıların kilometre tuzağına düşmemek için püf noktaları

Uzmanlar, otomobil alım satımı yapacak vatandaşların kilometre oyununa gelmemek için aracın beyni, ABS kayıt beyni, hava yastığı kayıt beyni, konfor gösterge beyni ve direksiyon beyninin aynı sonucu vermesi gerektiğine dikkat çekiyor.

İkinci el otomobil sektöründe, kilometre düşürme yöntemini kullanarak araçları daha az kilometreli göstermek yaygın bir dolandırıcılık yöntemi olarak öne çıkıyor.

Bu yöntemle yüksek kilometreli araçlar, düşük kilometreli olarak belgelenip satışa sunuluyor. Kilometre düşürme işlemi, araçların elektronik sistemlerine müdahale edilerek gerçekleştiriliyor.

Oto ekspertiz uzmanları, araç alacak kişilere, araçların kilometrelerinin doğru olup olmadığını anlamak için beyin kontrollerinin yapılmasını öneriyor.

Bu kontroller, aracın beyni, ABS kayıt beyni, hava yastığı kayıt beyni, konfor gösterge beyni ve direksiyon beyninde saklanan kilometre bilgilerini karşılaştırarak doğrulama sağlıyor.

Eğer bu beyinlerdeki veriler uyumsuz ise, kilometre düşürme işlemi yapıldığı ortaya çıkıyor.

Uzmanlar, tam donanımlı bir kilometre kontrolünün, araç alımında önemli olduğunu belirtiyor. Bu kontroller, ileride oluşabilecek büyük maddi kayıpların önüne geçebilir.

Araç alacak vatandaşların, bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları ve güvenilir oto ekspertiz merkezlerinden hizmet almaları önem taşıyor.

Araç alacak vatandaşlara uyarılarda bulunan oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, "Kilometre gösterge grubundaki saatte yazan rakamlar normal olarak gözükür. O rakamları kilometre tamiri yapan insanlar da bunu beyinden düşürebilirler. Yani bağlarlar cihaza, o rakamları değiştirerek 250 bindeki bir araba, 150 bin kilometre civarına düşürebilir. Bunlar çoğunlukla arada boşluk olan veya şirket arabalarının kilometreleri yüksek onları düşürüp 'arabanın kilometresi düşükmüş' gibi göstererek yüksek fiyata satmaktır amaç. 150 bindeki arabayla 50 bindeki araba bir olmaz ama onlar 150 bindeki arabayı 50 küsur bine çekip böyle yüksek satarak haksız kazanç sağlanıyor" dedi.