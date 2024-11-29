Dolandırıcılarının yeni yöntemi ifşa oldu. Hesabınızı bu şekilde boşaltıyorlar

Düzenleme: Kaynak: AA
Dolandırıcılarının yeni yöntemi ifşa oldu. Hesabınızı bu şekilde boşaltıyorlar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son günlerde kendisini SPK yöneticisi veya çalışanı yahut bunların yakını olarak tanıtan kişilerin telefon dolandırıcılığı yaptığını ifade ederek vatandaşları uyardı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki faaliyetlerde bulunanlara itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

SPK'dan telefon dolandırıcılığına ilişkin duyuru yapıldı.

Duyuruda, şu ifadeler kullanıldı:

"Son günlerde kendisini SPK yöneticisi veya çalışanı yahut bunların yakını olarak tanıtan kişilerce, Kurulumuz yöneticilerinin veya personelinin adı kullanılarak vatandaşlardan ya da şirketlerden muhtelif taleplerle para istendiği yönünde bilgi edinilmiştir. Dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki bu tarz faaliyetlerde bulunanlara itibar edilmemesi gerekmektedir. Telefonla dolandırıcılık suçu dolayısıyla mağdur olmuş kişiler her zaman suç duyurusunda bulunabilirler ve zararlarının tazmini hususunda her türlü yasal haklarını kullanabilirler."

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