Dolandırıcılık operasyonunda 8 şahıs adliyede

Kaynak: İHA
Dolandırıcılık operasyonunda 8 şahıs adliyede

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik suçlamasıyla 8 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen takip ve inceleme sonrasında operasyon düzenlendi. Dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik ve kişisel verilerin korunmasına dair kanuna muhalefet suçundan 16 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, O.A., B.A., V.I., Y.Z., D.D., Y.E.O., A.T.K. ve K.C.G. isimli şüpheliler Karadeniz Adliyesi’ne sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden birinin avukat olduğu öne sürülürken şahısların adliyedeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

aw216777-01.jpg

aw216777-02.jpg

aw216777-03.jpg

aw216777-04.jpg

aw216777-05.jpg

aw216777-06.jpg

aw216777-07.jpg

Son Haberler
Kahramanmaraş’ta deprem Gündem
Kahramanmaraş’ta deprem
Bir ili karıştıran ilan. Kimin astığı bilinmiyor. Kesin aldatılmış bir kadın yapmıştır Gündem
Bir ili karıştıran ilan. Kimin astığı bilinmiyor. Kesin aldatılmış bir kadın yapmıştır
Cide'de yangın Yerel Haberler
Cide'de yangın
Atilla Yeşilada: Bu yapılırsa dolar 12 lira... Ekonomi
Atilla Yeşilada: Bu yapılırsa dolar 12 lira...
Kastamonu’daki uyuşturucu operasyonunda bir gözaltı Gündem
Kastamonu’daki uyuşturucu operasyonunda bir gözaltı
Türk Hava Kuvvetleri 113 yaşında Gündem
Türk Hava Kuvvetleri 113 yaşında
Fenerbahçe kritik haftaya giriyor Spor
Fenerbahçe kritik haftaya giriyor