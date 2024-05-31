Dolandırıcılık operasyonunda 8 şahıs adliyede

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen takip ve inceleme sonrasında operasyon düzenlendi. Dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik ve kişisel verilerin korunmasına dair kanuna muhalefet suçundan 16 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, O.A., B.A., V.I., Y.Z., D.D., Y.E.O., A.T.K. ve K.C.G. isimli şüpheliler Karadeniz Adliyesi’ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden birinin avukat olduğu öne sürülürken şahısların adliyedeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.