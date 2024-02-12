Dolandırıcılık ve veri hırsızlığından aranan 4 şahıs tutuklandı

Bilişim sistemleri ile banka ve kredi kurumlarının kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 8 farklı adres ve IP adresi üzerinde inceleme başlattı.

Bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarını kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve 13 ayrı dosyadan aranan C.A ile yine aynı suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezası olan M.T., 3 yıl 4 ay hapis cezası olan A.Ö. ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak suçundan aranması bulunan G.K.’nin bulunduğu adreslere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

8 ayrı adrese, eş zamanlı olarak yapılan operasyonda yakalanan 4 şahıs, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrollerinin sonrasında sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar, tutuklandı ve cezaevine gönderildi.