Dolandırıcılık zinciri kırıldı! Çok sayıda kişi bu yalana inandı

Edinilen bilgiye göre, Kocaali'de kurulan ve İstanbul'da da şubesi bulunan özel amaçlı araçlar üretim merkezine 8 Temmuz Salı günü sabah saatlerinde jandarma ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Anlaştığı vatandaşların araçlarının içini özel dizayn yapan ve aynı zamanda araçta satan firma iddiaya göre farklı şehirlerden birçok kişiye araçlarını teslim etmedi.

Araçları proforma fatura üzerinden, noter olmaksızın satış yaptığı öne sürülen firma hakkında son dönemde parasını aldığı halde araçları teslim etmediği yönünde şikayetler yapıldı. Artan şikayetler üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde firmaya Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sabah saatlerinde şafak operasyonu düzenlendi.

ŞÜPHELİLERDEN 6'SI TUTUKLANDI

Yaklaşık 150 jandarma personelinin katılımı ile gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda bilgisayar, dijital materyal ve belgeye el konulurken, firmanın muhasebe kayıtları, banka hareketleri ve mali evraklarının da incelemeye alındığı öğrenildi. Öte yandan, firmanın mağdur ettiği iddia edilen vatandaşlar da ifade vermek üzere Sakarya'ya geldi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında dün Kocaali Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden; M.Y., R.Y., Y.D., N.Y., M.K. ve Ş.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.D., B.Ü., B.G., N.B., M.D., Ö.Y. ve M.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan, soruşturma çerçevesinde şu ana kadar 40'a yakın mağdurun ifade verdiği, bu sayının ise 100'ü geçebileceği belirtildi.