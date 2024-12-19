Dolar 2 yılın zirvesine geldi

Düzenleme: Kaynak: AA
Dolar 2 yılın zirvesine geldi

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 35,0380'den bitirdi.

Dolar/TL güne yatay başlamasının ardından 35,0490 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 35,0380'den bitirdi.

Dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 35,0490'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,4 yükselişle 36,5160'tan, sterlin/TL yüzde 0,4 artışla 44,1420'den satışa sunuluyor.

Dolar endeksi, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerine beklenildiği ölçüde devam etmeyebileceği endişelerinin güçlenmesiyle son 2 yılın zirvesi olan 108,1'i test etmesinin ardından, şu sıralarda 108 seviyesinde yer alıyor.

Küresel piyasalarda, Fed dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesine karşın, gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceğinin sinyallerini vermesiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD'de açıklanacak büyüme verilerine dönderildi.

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