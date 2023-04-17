Dolar alım satımında iki fiyat ortaya çıktı. Özgür Demirtaş açıkladı

Bugün sabah seansında 19,56 seviyesini gören dolar kuru şu anda ise 19,38 TL seviyesinden işlem görüyor.

21,2900 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 21,2920 lira olarak belirlendi.

Merkez Bankası'nın regülasyonlar yoluyla bankacılık sistemini sıkı denetime alması sebebiyle bankaların döviz alış ve satış marjlarının genişlemesi ve dolar kurunun uzun süredir baskılanması nedeniyle artan döviz talebi, vatandaşların Kapalıçarşı'ya yönelmesine neden oldu.

Ekonomist Porf. Dr. Özgür Demirtaş Kapalıçarşı'daki döviz kurlarıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

İlk paylaşımında Demirtaş, "Kapalıçarşı'da gerçek dolar kuru 20’yi geçti. Geçmiş olsun…" değerlendirmesini yaptı.

Konuyla ilgili yaptığı paylaşımının devamında iki kurun oluştuğunu belirten Demirtaş, "Biri banka ekranlarında gördüğünüz biri de Kapalıçarşı" dedi.

"Kapalıçarşıda şu an DOLAR alış-satış şu şekilde. İki Kur oluştu.

Biri Banka ekranlarında gördüğünüz Kur biri de Kapalıçarşı.

Satmak isteseniz

Bankada 19.30-19.40’a satıyorsunuz

Kapalıçarşı da 19.97

BU sürdürülebilir mi?

İnsanlar bankadan para çekip Kapalıçarşıya gidiyor

Yetkililerin bu konuya eğilmesini dilerim. Bu fark sürdürülebilir değil.” İfadelerini kullandı.