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Dolar almak istendiğinde hemen telefon ediliyor. Dolar rezervi düşmesin diye bakın ne yapılıyor?

Şirkete yapılan dolar baskısı ortaya çıktı. İYİ Partili Bilge Yılmaz, “Şu an Türkiye’de şirketler döviz almak istedikleri zaman telefonlar çalıyor, bankalar aranıyor “yapmayın” deniyor” dedi.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 14:06
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Dolar almak istendiğinde hemen telefon ediliyor

Dolar almak istendiğinde hemen telefon ediliyor. Dolar rezervi düşmesin diye bakın ne yapılıyor?
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Dolar kurundaki artış sonrası şirketlere yapılan baskı ortaya çıktı. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, şirketlerin döviz almak istemesi durumunda bankalara baskı uygulandığını anlattı. Yılmaz, söz konusu baskının kanuna aykırı olduğunu belirterek, kuralların bükülerek yapıldığının altı çizildi.

T24’ten Cansu Çamlıbel’a açıklamalar yapan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

Kaçabilirler diyorum. Kaçıp kaçmamaları çok da önemli değil aslında. Önemli olan görevi bırakacak olmaları. Birçoğu o görevlerde olmamayı tercih edecek. Bakın şu an Türkiye’de bir baskı rejimi var ekonomi üzerinde. Birçok yapılan uygulama esasen doğru değil, kanuni de değil. Birçok şey kurallar bükülerek yapılıyor. İnsanlar bu tür gri alanlarda iş yapıyorsa ve bir iktidar değişikliği olacaksa bu tür işlemleri yapmayı ret edeceklerdir.

Şu an Türkiye’de şirketler döviz almak istedikleri zaman telefonlar çalıyor, bankalar aranıyor “yapmayın” deniyor. Kurallar içinde olmayan mekanizmalar işletilerek insanlara telkin ve baskı yoluyla.

“DOLAR ALMAK İSTEYENLERE TELEFON AÇILIYOR”

Banka aracılığıyla bir talepte bulunuyorsunuz Merkez Bankası da onu görüyor ve o bankayı arayıp “Sizin müşteriniz niye bu miktarda dolar talep etti?” diye soruyor. “Sen onu şimdi yapma şöyle yap..kur riskini dağıtacak yöntemler kullan (hedge et)” gibi telkinler, yan çözüm önerileri…yönlendirme hafif bir kelime, baskı rejimi var. O zaman deyin ki “Türkiye’de sermaye kontrolü var, bir kimsenin ne kadar dolar alıp satabileceğini devlet belirliyor.” Ama bunu demeyip dolambaçlı yollardan bunu yapıyorsunuz ve gri alana düşüyorsunuz.

Tabii ve gittikçe de resmi olarak bunun dozu arttırılıyor. Sürekli kurallar değişiyor. Kuralların ne olduğu da çok önemli değil artık. Kuralların değişmeyeni makbuldür. Bir de bunun gibi uygulanan ama adı konmamış kurallar var. Bunların sonucunda olacak şey şu; belli bir noktada bürokratlar artık bu gri alanlara düşmek istemeyecekler. Başka bir deyişle seçimin ertesi günü mevcut baskı rejimi fiilen bitecektir.

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